Baréin califica ataques iraníes de «cobardes» y dice que países del Golfo se defenderán

Naciones Unidas, 28 feb (EFE).- El representante permanente de Baréin ante la ONU, Jamal Faris Al Rowaiei, calificó este sábado de «cobardes» los ataques con misiles lanzados por Irán contra instalaciones y zonas residenciales en su país y otros estados del Golfo, y afirmó que Baréin «nunca hubiera esperado ser víctima de agresiones sin justificación alguna».

Al Rowaiei subrayó que los ataques iraníes violan la seguridad y soberanía de Baréin, contravienen el derecho internacional y representan «una amenaza a la seguridad internacional».

Según el diplomático, la ofensiva constituye «una escalada sin precedentes» por atentar contra territorios, infraestructuras y zonas residenciales, y que su país responderá con «firmeza y de manera legítima».

El representante señaló que su país se reserva «el derecho a actuar» para proteger su territorio y a sus ciudadanos, «en coordinación con sus socios y aliados».

Al Rowaiei extendió su solidaridad a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, Jordania, Kuwait y Siria, afectados también por los ataques, y subrayó que la ofensiva iraní causó daños a infraestructura civil en varios de esos países.

El diplomático advirtió que «un ataque a estos Estados es una amenaza para toda la región» y criticó la acción de Teherán como «incompatible con la buena vecindad».

«Es totalmente inaceptable», dijo, e instó al Consejo de Seguridad a adoptar «una postura firme que condene estas violaciones, prevenga nuevas hostilidades y contribuya a la contención de la crisis para preservar la seguridad regional».

Al Rowaiei insistió en que Baréin y sus aliados del Golfo se reservan el derecho de tomar «las medidas necesarias» para «proteger sus territorios, garantizar su soberanía y defender sus intereses frente a futuras agresiones». EFE

