Baréin condena 14 acusados de pertenecer a «grupos terroristas» en medio de guerra de Irán

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Manama, 28 jul (EFE).- El Tribunal Penal Superior de Baréin condenó este martes a cadena perpetua a ocho personas y a 15 años de prisión a otras seis tras ser encontradas culpables de «pertenecer a grupos terroristas», en medio de una oleada de sentencias contra supuestos simpatizantes de Irán durante la guerra en el golfo Pérsico.

La Fiscalía bareiní dijo en un comunicado que el tribunal también les impuso multas de hasta 100.000 dinares (unos 265.500 dólares) y que sus fondos y bienes fueron incautados.

Según las investigaciones, los acusados «se habían unido a grupos terroristas que trabajaban para ejecutar complots terroristas contra el reino de Baréin, con la intención de perturbar el orden público y poner en peligro la seguridad, la protección y la economía del país», dijo el Ministerio Público, sin mencionar a ninguna agrupación.

La nota añadió que los acusados también tenían órdenes de «transferir, recibir y entregar fondos destinados a apoyar y financiar a elementos terroristas pertenecientes a estos grupos», unas actividades que fueron «un pilar fundamental en la ejecución de algunos de los actos terroristas presenciados» en Baréin.

La isla del golfo Pérsico, que alberga la Quinta Flota de Estados Unidos, ha sido uno de los países árabes más castigados por los ataques de represalia de Irán y de otros grupos afines tras el estallido de la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero.

De hecho, el país ha condenado a decenas de personas a prisión por espiar y conspirar para la Guardia Revolucionaria de Irán o el grupo chií libanés Hizbulá.

Por otra parte, la Fiscalía dijo en otro comunicado que otras dos personas fueron sentenciadas a 10 años de cárcel por «apoyar y respaldar los atroces atentados terroristas iraníes» contra Baréin en sus cuentas de redes sociales, otras acusaciones que han llevado a decenas de personas a la cárcel en los últimos meses.

«La libertad de opinión y expresión está garantizada dentro del marco legal, y que el uso de las redes sociales debe ajustarse a la normativa vigente y no implicar nada que pueda perjudicar la seguridad o la estabilidad del país», dijo la Fiscalía, que reafirmó su compromiso con «adoptar medidas disuasorias» contra los infractores. EFE

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