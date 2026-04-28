Baréin condena a cinco personas a cadena perpetua por «espiar» y «atentar» para Irán

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Manama, 28 abr (EFE).- El Tribunal Penal Superior de Baréin condenó este martes a cadena perpetua a cinco personas tras ser acusadas de espiar para la Guardia Revolucionaria de Irán con el objetivo de «llevar a cabo actos terroristas y hostiles» contra el país árabe, que fue blanco de ataques de represalia iraníes durante la guerra.

La agencia de noticias oficial bareiní BNA dijo que seis personas, entre ellas dos de nacionalidad afgana, fueron acusadas de «espionaje con la organización terrorista Guardia Revolucionaria iraní para llevar a cabo actos terroristas y hostiles contra el Reino de Baréin y perjudicar sus intereses».

Cinco de ellas fueron condenadas a cadena perpetua, mientras que otra fue absuelta y el tribunal ordenó «la deportación definitiva de los acusados afganos tras cumplir con sus condenas».

Según las pesquisas, reproducidas por BNA, la Guardia Revolucionaria iraní contrató a un afgano para «llevar a cabo sus planes terroristas» en Baréin, donde se le asignaron «tareas de inteligencia» que consistían en sacar fotos y vigilar «instalaciones vitales» del país, además de reclutar a otra persona de la misma nacionalidad a modo de apoyo.

Por otra parte, un ciudadano bareiní «prófugo residente en Irán» también fue supuestamente contratado por Irán para reclutar a los otros tres condenados, todos ellos nacionales del país, y realizar tareas de «vigilancia, observación y fotografía de instalaciones vitales» para luego mandar la información a la Guardia Revolucionaria.

«La Fiscalía afirma que el delito de espionaje para entidades extranjeras hostiles al Reino de Baréin es uno de los delitos más graves que afectan a la seguridad nacional, ya que implica facilitar a dichas entidades la obtención de información que se utiliza para llevar a cabo actos hostiles contra el Reino y sus intereses», añadió BNA.

En la misma línea, otros tribunales de Baréin dictaron este martes sentencias contra 22 personas en relación a presuntos crímenes con la guerra de Irán y sus repercusiones en el golfo Pérsico, unas penas que oscilaron entre los 5 y 10 años de cárcel, además de multas de 5.300 dólares.

Los cargos también incluían espionaje, de acuerdo con BNA, que indicó que la mayoría de ellos giraban en torno a la difusión de vídeos de los ataques iraníes, celebrar las acciones contra Baréin o expresar en redes sociales condolencias por la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, el pasado 28 de febrero.

«La libertad de expresión y el uso de las redes sociales están garantizados con la condición de respetar la ley», dijo la Fiscalía en un comunicado.

Entre los condenados se encuentran el fotógrafo Seyyed Baqer Kamel, sentenciado a 10 años por informar sobre el ataque a la base de la Quinta Flota estadounidense en Baréin, y Ahmed Mirza, jugador de la selección nacional de fútbol de Baréin, sentenciado a 5 años por una publicación en Instagram en la que se oponía a la guerra contra Irán.

Estas sentencias se dictan apenas un día después de que Baréin revocara la ciudadanía a 69 personas sin que fueran juzgadas ni acusadas ​​penalmente, bajo la acusación de simpatizar con Irán, mientras se prevé que más de 350 personas sean objeto de esta revocación de nacionalidad. EFE

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