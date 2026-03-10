Baréin denuncia ante la ONU ataques de Irán «dirigidos contra ciudades y blancos civiles»

Naciones Unidas, 10 mar (EFE).- El representante de Baréin ante la ONU, Jamal Alrowaiei, denunció este martes ante el Consejo de Seguridad la «agresión iraní injustificada y deliberada» de Irán contra su país y otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo con «ataques con misiles dirigidos a ciudades y blancos civiles».

Según el diplomático, los ataques, que alcanzaron ciudades como Sitra y la capital, Manama, han «provocado varios muertos y numerosos heridos, dañado infraestructuras civiles y sembrado terror entre la población durante el mes sagrado del Ramadán».

Alrowaiei subrayó que se trata de «ataques deliberados e injustificados, contrarios a los principios del derecho internacional y a las convicciones religiosas y valores humanitarios».

El representante enfatizó que los ataques reflejan «la amplia gama de desafíos que enfrenta la región» y reclamó «buena vecindad, no injerencia en asuntos internos de otros Estados y prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva para proteger la seguridad regional».

El Consejo celebró esta mañana una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio, centrada en el desarme químico en Siria.

Se trata de la segunda reunión desde que inició el conflicto actual en la región el pasado sábado 28 de febrero y la primera desde que Washington asumió la presidencia rotatoria.

El órgano tiene previsto reunirse de nuevo en las próximas horas para tratar las sanciones a Irán en medio de la creciente preocupación por la escalada de tensión en la región a raíz de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y la posterior respuesta del país persa. EFE

