Baréin denuncia ataque con drones iraníes contra sus sistemas de navegación aérea

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Manama, 20 jul (EFE).- La Dirección de Aviación Civil de Baréin denunció este lunes un ataque con drones iraníes contra sus sistemas de navegación aérea, pero aseguró que no afectó a las operaciones, en una jornada con diversos incidentes en el país del golfo Pérsico debido a la escalada entre Estados Unidos e Irán.

La autoridad aeronáutica bareiní aseguró en un comunicado recogido en la agencia oficial de noticias BNA que los sistemas encargados de guiar y coordinar el tráfico aéreo en el espacio aéreo bajo responsabilidad del país fueron atacados con «drones hostiles» iraníes.

«Este ataque no afectó las operaciones de navegación aérea», añadió.

Asimismo, la nota confirmó que «las autoridades competentes respondieron de inmediato al incidente, siguiendo los procedimientos operativos y de seguridad establecidos, y tomaron las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios de navegación aérea y la seguridad del tráfico aéreo».

Aclaró que los vuelos y el tráfico aéreo que transitan por la Región de Información de Vuelo (FIR) de Baréin «operan con normalidad», y que se mantiene la vigilancia y la coordinación con organizaciones internacionales y autoridades competentes.

El país sufrió la mañana de este lunes varios ataques, según denunciaron anteriormente las Fuerzas de Defensa de Baréin, asegurando que «Irán continúa su sistemática hostilidad mediante atroces ataques contra civiles en el reino».

Por su parte, el Ministerio de Exteriores del país del golfo Pérsico condenó y denunció «los reiterados y atroces ataques iraníes contra instalaciones civiles y vitales en el reino, utilizando misiles y drones», así como los incidentes que afectaron a los equipos de navegación aérea civil.

«Estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía, la seguridad y la estabilidad del reino, una amenaza directa a la vida de civiles inocentes y una grave infracción del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, la Carta de las Naciones Unidas», agregó la nota.

La Guardia Revolucionaria iraní dijo este lunes haber atacado bases militares de EE.UU. en Jordania y Kuwait, donde aseguró haber destruido un sistema de radar de alerta temprana, además de haber golpeado instalaciones de aviación y drones, en respuesta a bombardeos estadounidenses contra territorio iraní.

No obstante, Teherán no mencionó los ataques a Baréin. EFE

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