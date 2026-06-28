Baréin y Kuwait denuncian nuevos ataques iraníes, y Manama pide «acción internacional»

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Manama, 28 jun (EFE).- Baréin y Kuwait afirmaron este domingo que han interceptado nuevos misiles y drones lanzados por Irán la pasada madrugada contra su territorio, tras los nuevos ataques de Estados Unidos del sábado contra el país persa, por lo que el Gobierno bareiní pidió una «acción internacional» para frenar «las agresiones iraníes».

«Esta nueva agresión, ocurrida hoy, domingo 28 de junio de 2026, confirma que (…) el régimen iraní persiste en su estrategia, haciendo caso omiso de la condena internacional y de las promesas que hizo» en el memorando de entendimiento firmado el pasado día 17 con EE.UU para poner fin a la guerra, dijo el ministerio de Exteriores bareiní en un comunicado.

Tras subrayar la necesidad de «una acción firme (a nivel internacional)», el citado departamento bareiní pidió que «el Consejo de Seguridad de la ONU celebre una sesión urgente y asuma sus responsabilidades para (…) poner fin a esta agresión en curso y exigir responsabilidades a sus autores».

En otro comunicado, Kuwait también condenó «en los términos más enérgicos, los repetidos y atroces ataques iraníes contra el Estado kuwaití, el último de los cuales tuvo lugar al amanecer de este domingo. Es una flagrante violación de su soberanía y amenaza directa a su seguridad y estabilidad».

Los Ejército de Baréin y Kuwait afirmaron por su parte en sendos comunicados que han interceptado la madrugada de este domingo «varios» misiles y drones lanzados por Irán contra los dos países del golfo Pérsico, aliados de EE.UU, sin informar de momento de víctimas o daños.

Esos nuevos lanzamientos iraníes se producen tras los nuevos bombardeos de EE.UU este sábado contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta al ataque de un dron atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de EE.UU (Centcom) aseguró que los bombardeos del sábado se produjeron tras los bombardeos estadounidenses del viernes en respuesta a un ataque iraní previo contra el buque M/V Ever Lovely.

Por su parte, Irán acusó de nuevo este domingo a EE.UU de volver a violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países para poner fin a la guerra, tras los nuevos bombardeos estadounidenses contra instalaciones en la costa sur iraní, y reafirmó su determinación de responder militarmente a cualquier agresión.

Se trata de los primeros ataques lanzados por ambas partes desde que Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní. EFE

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