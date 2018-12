«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Pensión y salud, mayores inquietudes suizas 10 de diciembre de 2018 - 09:00 La previsión para la vejez es la principal preocupación de los suizos, por segundo año consecutivo. Le siguen la salud y el seguro de enfermedad, que pasaron del cuarto al segundo puesto en la clasificación anual elaborada por el banco Credit Suisse. En el Barómetro de las Preocupaciones 2018, efectuado por el instituto gfs.bern y publicado el jueves, un 45% de los encuestados señaló que las pensiones era su principal motivo de inquietud, mientras que el 41% dijo que la salud. Este último rubro obtuvo un 26% en 2917 y se situó en sexto lugar hace dos años. El miedo al desempleo, que durante años ocupó el primer puesto, pasó al sexto (22%). La preocupación por los extranjeros se mantuvo en el tercero (37%). ¿Qué hacer en la vejez? En cuanto a las medidas que deben adoptarse para garantizar las pensiones, seis de cada diez personas apoyaron un aumento al IVA para los próximos cinco años. La flexibilización de la edad de jubilación también fue considerada como una solución aceptable (52%). Casi la mitad de los encuestados se expresaron a favor de equiparar la edad de jubilación de las mujeres a la de los hombres, de 64 a 65 años. Digitalización y automatización Aunque el desempleo se mantuvo como motivo de preocupación, el impacto de la digitalización en el mercado laboral no parece asustar a los suizos. El 75% consideró poco probable que su empleo pudiera ser automatizado en los próximos 20 años como resultado de la robotización y la inteligencia artificial. En general, el 85% de los entrevistados estimó bastante seguro su puesto de trabajo. Grado de confianza El barómetro mostró también que los suizos tienen más confianza en sus instituciones que los ciudadanos de otros países. El 61% confía en el Consejo Federal (Gobierno) mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el promedio es de 43%. En el tema de la confianza ganan puntos la policía y el ejército, y pierden el internet, los periódicos gratuitos, la UE y los partidos políticos Desde 1976, el Credit Suisse efectúa anualmente el barómetro de las preocupaciones. Para elaborar la edición de 2018, 2 551 ciudadanos suizos con derecho a voto fueron contactados entre julio y agosto para participar.