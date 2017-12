Derechos de autor

Renta de vejez agita el sueño de los suizos 05 de diciembre de 2017 - 11:25 La jubilación y el sistema de pensiones constituyen la primera fuente de inquietud para los suizos, de acuerdo con el ‘Barómetro sobre las preocupaciones’, elaborado anualmente por el Credit Suisse y divulgado este martes. En la encuesta de 2017, 44% de los participantes se manifestaron intranquilos con respecto a la sostenibilidad del sistema de pensiones, mientras 24% consideraron ese tema como el más apremiante en la agenda política del país. En 2003, el desasosiego fundamental para la ciudadanía helvética provenía claramente del desempleo. Ese rubro se sitúa este año en segundo término aun cuando en cifras redondas obtiene el mismo porcentaje que la previsión para la tercera edad. “Históricamente, las preocupaciones suscitadas por el desempleo han estado fuertemente correlacionadas con la tasa de desempleo real. Esta preocupación bajó 12 puntos con respecto a 2014, lo que es más bien sorprendente dado el debate actual sobre la digitalización y sus posibles consecuencias (supresión de puestos de trabajo)”, señala el informe sobre la encuesta. “Este año, 37% de las personas interrogadas consideran que su empleo es muy seguro - un verdadero récord”, añade el documento. Hasta 1976, la previsión para la vejez ocupaba el tercer sitio (64%) en el barómetro que nos ocupa, y el año pasado apenas un 28% de los encuestados se manifestaron intranquilos al respecto. Sin embargo, la situación ha evolucionado y el futuro de las pensiones es una inquietud constantemente evocada. “En vista de esta tendencia, la previsión para la vejez podría convertirse en un tema de sociedad que impacte el clima general”, señala Lukas Golder, codirector del instituto gfs.bern, que realiza las encuestas para el barómetro desde 1995. “El no a la Previsión para la Vejez 2020, ulterior a la encuesta, no contribuyó a generar serenidad. En este tipo de ambiente, la política y la administración están sometidas a una fuerte presión para elaborar soluciones de compromiso aceptables para la sociedad”, agrega. + El 24 de septiembre, los suizos rechazaron la reforma para el retiro + Conozca cómo funciona el sistema de pensiones en Suiza Los otros temas que perturban el sueño de los suizos son: el relacionado con los extranjeros (35%), la salud y el seguro médico (26%) y los acuerdos bilaterales (21%). El Barómetro sobre las preocupaciones de los suizos fue llevado a cabo entre el 26 de junio y el 15 de julio con la participación de un millar de encuestados.