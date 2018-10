(it)

¿Por qué los suizos fuera del país votan diferente? Urs Geiser 10 de octubre de 2018 - 14:00 Las relaciones con la Unión Europea son la principal preocupación de casi la mitad de los suizos que viven en el exterior. En Suiza, en cambio, el tema inquieta solo a uno de cada cuatro ciudadanos. El Barómetro electoral del instituto Sotomo muestra que las preferencias políticas de los expatriados difieren de las de sus compatriotas en la Confederación. Los resultados de la encuesta realizada en línea se publicaron la semana pasada, a un año de las elecciones legislativas previstas para octubre de 2019. He aquí la lista de temas que más preocupan a los descendientes de Guillermo Tell. Mientras el 47% de los expatriados consideran que las relaciones de Suiza con la Unión Europea (UE) tienen prioridad absoluta, solo el 28% del total de encuestados comparten esta opinión. El porcentaje es ligeramente superior en la región francófona de Suiza (30%) y ligeramente inferior en las regiones de habla alemana e italiana. La mayor inquietud del 42% de los encuestados –que se observa en todas las regiones lingüísticas– es el coste de las primas del seguro médico que no cesa de aumentar. Entre los suizos que viven fuera, sin embargo, solamente el 26% comparten esta preocupación. Impacto directo Según Michael Hermann, del instituto Sotomo, esta discrepancia tiene una clara explicación. “La mayoría de los expatriados suizos residen en un país miembro de la UE y las relaciones con los Veintiocho repercuten directamente en sus vidas”, señala. Si el seguro médico tiene menos prioridad para ellos, sin duda es porque muchos suizos en el exterior no están cubiertos por el seguro médico helvético, puntualiza Hermann. Otro cantar es el sistema de pensiones de vejez. Entre la colonia suiza en el extranjero hay muchos jubilados que han decidido disfrutar la tercera edad en países del sur de Europa o en Asia y que mantienen lazos estrechos con su país de origen. De hecho, de los 752 000 suizos en el mundo registrados a finales del año pasado, el 62% residen en un país europeo y alrededor del 21% tienen más de 65 primaveras. Algo más de 172 000 de ellos están inscritos en el censo electoral. Libre circulación de personas La Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE) reconoce que los resultados están en líneas con los de las encuestas anteriores. Sarah Mastantuoni, codirectora de la OSE, recuerda que seis de cada diez expatriados viven en países miembros de la UE, por lo que las relaciones entre Berna y Bruselas son cruciales para ellos. “Tal vez no todos lo tengan claro, pero los principios de la libre circulación de personas no se aplican solamente a los ciudadanos europeos que vienen a trabajar a Suiza, sino también a los ciudadanos suizos que quieren vivir en un Estado miembro de la UE”. Asunto global El cambio climático y las emisiones de CO2 son la segunda preocupación de los suizos que viven fuera (35%), mientras que dentro del país solo lo citan el 30% de los encuestados; el 38% en la Suiza francófona. “Es un tema que no conoce fronteras”, como dice Hermann. Además, es un indicador del perfil político típico de la colonia helvética en el exterior. Los partidos de izquierda –Verdes y Partido Socialista– obtienen más apoyo entre los suizos expatriados que entre los residentes en el país: un 13% y 24%, respectivamente. El segundo partido que más votos consigue es la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora), un 21% fuera de Suiza (27% entre los residentes en Suiza) El margen de error es de un +/- 1,5% para los demás partidos políticos. “El típico expatriado suizo es más abierto y tiene un perfil político menos conservador”, explica Hermann. Hasta cierto punto los resultados parecen reflejar cómo son los suizos residentes en el extranjero que sienten interés por la política: una generación más joven y móvil que podría haber abandonado el país de forma temporal. El barómetro electoral –realizado por encargo de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SRG SSR), a la que pertenece swissinfo.ch– se basa en las respuestas de 12 000 personas encuestadas por teléfono, de las cuales 546 residen en el extranjero, según Sotomo. En este enlace encuentra más información sobre la encuesta. Confirmación Los resultados coinciden con los de las anteriores encuestas. Si se comparan los datos de más de 60 votaciones nacionales celebradas entre 2011 y 2017 se observa que los suizos en el exterior suelen votar generalmente más a la izquierda, son más liberales y progresistas que sus compatriotas residentes en Suiza. La encuesta se basa en estimaciones, ya que solo en 12 de los 26 cantones se contabilizaron por separado los votos de los expatriados, como puntualizó el autor del estudio, Thomas Milic, politólogo del Centro de Estudios de la Democracia en Aarau.