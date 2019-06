Las exigencias expresadas durante las manifestaciones para reducir el cambio climático generado por el ser humano se reflejan en las preocupaciones políticas de los suizos.

(© Keystone/Laurent Gillieron)

Después del empuje de la derecha en 2015, Suiza podría cambiar de rumbo y girar a la izquierda en las elecciones federales del próximo mes de octubre. El campo rojiverde ha subido 3,3 puntos porcentuales en las intenciones de voto, según el segundo barómetro electoral de 2019, recién dado a conocer. Gracias a la relativa calma en otros frentes, la cuestión del clima sigue siendo prometedora.

Suiza adopta la postura contraria a la de la Unión Europea. Mientras que las fuerzas políticas de derecha en la Unión Europea (UE) han salido fortalecidas en las elecciones de mayo, Suiza podría deslizarse hacia la izquierda durante las elecciones parlamentarias del 20 de octubre próximo.



(Kai Reusser / swissinfo.ch)

El campo rojiverde registra su mayor crecimiento desde 2003, según este segundo barómetro electoral de 2019, realizado por el Instituto de Investigación Sotomo por mandato de la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión (SSR, de la que swissinfo.ch es parte).

Juntos, el Partido de Los Verdes y el Partido Socialista (PS) han aumentado en 3,3 puntos porcentuales. Esta tendencia, si se confirma, sugiere no solo un impulso a este Partido de Los Verdes, sino también un claro desplazamiento hacia la izquierda, señalan los encuestadores. La derecha corre el riesgo de perder su mayoría en el Consejo Nacional (Cámara Baja del Parlamento de Suiza).

Impulsados por la ola verde a escala internacional, los dos partidos ecologistas son los que crecen más rápidamente, en comparación con las elecciones federales de 2015. Los Verdes (de izquierda) ganan por el momento 3 puntos y podrían conseguir, este otoño, por primera vez en su historia, una puntuación superior al 10%.

Los Verdes Liberales (PVL, centroderecha) también están al alza con un aumento de 1,8 puntos. La primera encuesta de febrero pasado mostró una tendencia positiva para ambos, pero se ha fortalecido aún más.



Si antes Los Verdes solían ganar en Suiza en detrimento del Partido Socialista, es posible que este año ese esquema no se reproduzca. Una constatación que ya se produjo en 2003. De hecho, el PS registra ahora un aumento de 0,3 puntos, mientras que todavía se mostraba en declive en el pasado barómetro electoral.

El partido líder de Suiza retrocede

La Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora) sigue siendo el partido más grande de Suiza con una participación electoral del 26,5%. Sin embargo, pierde 2,9 puntos.

En comparación con los barómetros electorales anteriores, el Partido Liberal Radical (PLR, derecha) se encuentra ahora entre los perdedores con una caída de 0,2 puntos. Así, su objetivo electoral de superar al PS resulta difícil. Su posición en materia de política climática en los debates políticos parece ser la causa.

En cuanto al Partido Demócrata Cristiano (PDC, centroderecha), con un punto menos, su ventaja sobre los Verdes es cada vez menor.

La Quinta Suiza, más ecológica

Los suizos residentes en el extranjero parecen ser aún más sensibles a la causa ecológica que sus conciudadanos en el país alpino. De hecho, Los Verdes ganan 6 puntos porcentuales más en la preferencia de la Quinta Suiza y los Verdes Liberales, 4 puntos. El PLR también recibe más apoyo de la Quinta Suiza (1 punto). Los electores en favor de la UDC y del PDC son menos numerosos en el extranjero.

Comparaison

Salubridad, UE y clima

Los costos de la salud, que se traducen en un aumento constante de las primas del seguro de enfermedad (obligatorio y privado en Suiza) es la principal preocupación de los electores, revela la encuesta. Sin embargo, el tema ha perdido importancia en comparación con la encuesta precedente.

El 42% de los votantes considera que este es uno de los principales desafíos para el país. En febrero, fue el 47%. Un 38% dice estar preocupado por las relaciones con la Unión Europea, 9% menos que en febrero.

Por otra parte, El 38% del electorado considera que la cuestión del cambio climático es la más importante, según el Instituto Sotomo.

La inmigración, un tema clave en las elecciones federales de 2015, es ahora una preocupación solo para el 25% de los electores. La crisis de los refugiados y la implementación de la iniciativa en contra de la inmigración en masa dominaron los debates políticos de entonces.

Otras prioridades para la Quinta Suiza

No es de extrañar que las relaciones con la UE sigan siendo una prioridad para los suizos residentes en el extranjero, ya que muchos de ellos viven en Europa y, por lo tanto, se ven directamente afectados. Más de la mitad considera importante el tema, según la encuesta. Por otro lado, dado que no pagan su seguro médico en Suiza, el aumento de las primas no es una de sus prioridades.

Además del clima, la Quinta Suiza se interesa principalmente por las cuestiones políticas relacionadas con la apertura de Suiza al extranjero.

Sondeo El segundo barómetro electoral 2019, solicitado por la SSR fue realizado por el Instituto de Investigación Sotomo a partir de los datos recogidos entre el 17 y el 27 de mayo entre 10 388 electores, vía las páginas de internet del SSR y la página web de Sotomo. En total, 390 suizos residentes en el extranjero participaron en la encuesta. El margen de error de es de +/- 1,5 puntos porcentuales. Las personas que participan en la encuesta se proponen ellas mismas para participar por lo que la composición de la muestra no es representativa de la población. Por ejemplo, los hombres generalmente participan más que las mujeres en las encuestas políticas. Las distorsiones de la muestra se corrigen mediante procedimientos de ponderación estadística. Fin del recuadro



Traducción del original en francés: Patricia Islas, swissinfo.ch

