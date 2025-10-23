Barack Obama promueve la redistribución de distritos en California junto a Gavin Newsom

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 22 oct (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama hizo un llamado este miércoles a los votantes a respaldar el esfuerzo de redistribución de distritos impulsado por los demócratas de California, durante un evento virtual junto al gobernador Gavin Newsom.

Obama, quien encabeza la campaña «Yes on 50», afirmó en una llamada con voluntarios que la Propuesta 50, promovida por Newsom, busca aprobar nuevos mapas de distritos temporales en una elección especial convocada para el 4 de noviembre de 2025.

La medida supone una apuesta demócrata para redefinir las líneas del Congreso de California a mitad de ciclo y ganar hasta cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes el próximo año.

«El problema que estamos viendo ahora es que el actual presidente y su Administración están diciendo explícitamente que quieren cambiar las reglas del juego a mitad de camino para aislarse del juicio de la gente», dijo Obama, según declaraciones recogidas por CNN.

Los demócratas argumentan que esta iniciativa es necesaria para contrarrestar el gerrymandering (la manipulación partidista de los distritos electorales) que los republicanos están aplicando en varios estados, especialmente Texas.

Obama se sumó a la campaña «Yes on 50» a mediados de octubre, en la que aparece en un video advirtiendo que “la democracia está en juego” y exhorta a los californianos a “detener los intentos republicanos de manipular las elecciones”. EFE

mrl/dte/jrh