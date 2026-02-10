Barbados celebra este miércoles elecciones con Mia Mottley en busca de un tercer mandato

2 minutos

Bridgetown, 10 feb (EFE).- Los barbadenses acuden mañana, miércoles, a las urnas para elegir un nuevo Gobierno, en unos comicios en los que el gobernante Partido Laborista de Barbados (BLP, en inglés) de la primera ministra Mia Mottley aspira a lograr una tercera victoria consecutiva.

Mottley, la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de Gobierno en Barbados, convocó elecciones generales con más de un año de antelación a la fecha límite constitucional con la esperanza de repetir la hazaña de ganar los 30 escaños del Parlamento como en las dos últimas citas electorales, algo nunca logrado antes por ningún partido.

Según los analistas consultados por EFE, el BLP es el gran favorito para retener el poder en estos comicios, pero lo hará sin la abrumadora mayoría que disfrutó en las dos últimas legislaturas.

Más de 270.000 personas están habilitadas para votar y la Comisión Electoral ha garantizado que ha revisado los registros para asegurarse de que estuvieran en orden.

Sin embargo, el líder del opositor Partido Laborista Democrático (DLP, en inglés), Ralph Thorne, ha expresado su preocupación por lo que describió como irregularidades en el censo electoral, alegando la eliminación de votantes elegibles y la inclusión de personas fallecidas.

«Se publicó una lista de más de 8.000 personas para ser privadas del derecho al voto y se les dio un plazo de unos días para rectificar. Eso no es correcto», denunció Thorne a la prensa el día de la nominación, el pasado 27 de enero.

Tanto Mottley como Thorne confían en la victoria en las elecciones generales. Ambos partidos han emitido sus manifiestos prometiendo desarrollo socioeconómico para los próximos cinco años y dar prioridad a luchar contra la delincuencia.

Un total de 96 candidatos han sido nominados para competir en las elecciones, lo que a juicio del analista político y encuestador regional, Peter Wickham, es «una cifra récord».

Wickham explicó a EFE que, si bien las elecciones se consideran una lucha directa entre el BLP y el DLP, un número significativo de candidatos de otros cuatro partidos políticos, además de un par de independientes, se presentan a los escaños.

Uno de los partidos que se presenta en las elecciones es el grupo Amigos de la Democracia (FOD, en inglés), una rama del DLP, que se muestra confiado en entrar en el Parlamento. EFE

es-mv/psh