Barbados prioriza sectores clave en su estrategia de desarrollo sostenible, según la OCDE

2 minutos

París, 7 nov (EFE).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aseguró en un informe este viernes que Barbados da prioridad a sectores clave para su estrategia de desarrollo sostenible y de transición energética.

La principal prioridad identificada es el turismo, donde Barbados trabaja para mejorar el transporte aéreo, según el informe Perspectivas Económicas para América Latina, elaborado por la OCDE junto con la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la Comisión Europea y CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La transición energética se rige por la Política Energética Nacional de Barbados 2019-2030, que busca alcanzar las cero emisiones netas para 2035 mediante tecnologías limpias, transporte eléctrico y la eficiencia en la construcción y la agricultura, con inversiones estimadas en 9.500 millones de dólares.

El informe también destaca que el sector agrícola prioriza la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la agroindustria, implementando un marco agrícola digital y prácticas climáticamente inteligentes, con apoyo técnico y financiero de agencias internacionales y regionales.

En este contexto, el Plan de Gestión de Desastres Agrícolas y Pesqueros 2025 del país adopta un enfoque integral para proteger la seguridad alimentaria y el medioambiente.

También el sector de la economía azul promueve el desarrollo marino basado en la ciencia mediante mejoras costeras, la valoración de activos marinos y sistemas digitales de transporte marítimo para mejorar la sostenibilidad y el cumplimiento normativo.

En cuanto a los mecanismos de financiación pública para la transformación de la producción, el informe de la OCDE indicó que estos se articulan principalmente a través de incentivos fiscales para las empresas y fondos para el desarrollo empresarial. EFE

