Barcelona, Roma y otras 13 ciudades presentarán a la UE su plan para acceder a la vivienda

3 minutos

Roma, 31 mar (EFE).- Barcelona, Roma y otras 13 ciudades europeas presentarán en mayo próximo a la Comisión Europea y a la Eurocámara un plan de emergencia para facilitar el acceso a la vivienda, confirmó este lunes el alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri, en una conferencia internacional sobre la emergencia habitacional.

El encuentro «All You Need is Home» («Todo lo que necesitas es un hogar»), que se celebra desde hoy y durante dos días en Roma, tiene como objetivo analizar soluciones innovadoras y políticas públicas que garanticen «una vivienda accesible y sostenible para todos», indicó el Ayuntamiento de Roma, anfitrión de la conferencia.

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, representa en la reunión al Ayuntamiento de la ciudad española y a la alianza «Mayors for Housing» («Alcaldes por la Vivienda»), la iniciativa impulsada por las 15 ciudades europeas para exigir medidas urgentes que aborden la crisis de acceso a la vivienda en el continente.

El foro reúne a expertos, políticos y representantes de la sociedad civil, que participarán en mesas redondas y otras actividades para compartir estrategias y experiencias en la materia.

Durante la inauguración, Gualtieri confirmó que el plan de emergencia sobre vivienda en el que han estado trabajando estará listo en mayo para presentarlo a las instituciones europeas tras meses de colaboración con otros ayuntamientos, como los de París, Lisboa, Viena, Lyon y Atenas, entre otros.

«Estamos trabajando en ello y estoy muy contento de que en esta conferencia estén presentes los representantes de todas las ciudades de la alianza, porque están aquí precisamente para trabajar en la redacción de este plan», explicó el alcalde de Roma.

También subrayó la necesidad de que este plan de emergencia habitacional reciba las mismas facilidades de financiación que los gastos militares destinados a la defensa europea.

«Para facilitar el uso de estos recursos, como alcaldes pediremos no solo poder utilizar los ahorros en licitaciones o los fondos no gastados, sino también excepciones al Pacto de Estabilidad que permitan un trato preferencial para las inversiones en vivienda. Si se hace para la defensa, no veo por qué no se pueda hacer para la vivienda», señaló.

Entre los participantes del foro se encuentran también representantes de la Comisión Europea en materia de vivienda, así como investigadores y académicos internacionales, además de representantes de otros ayuntamientos italianos, como los de Bari (sur), Bolonia (norte), Milán (norte) y Nápoles (sur). EFE

