Barcelona acogerá el I Foro Mundial de Traductores de Literatura Catalana a otras lenguas

Guadalajara (México), 2 dic (EFE).- Barcelona acogerá el primer Foro Internacional de Traductores de Literatura Catalana a otros lenguas en 2026, según anunció este martes en Guadalajara (México) el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

La ciudad se convertirá en un punto de encuentro mundial para 150 traductores y profesionales del sector, en un acontecimiento estratégico para la proyección global de la literatura catalana.

El Institut Ramon Llull es el impulsor de este primer Foro Internacional de Traductores de Literatura Catalana, «un proyecto de gran alcance y alto valor estratégico para la política cultural y lingüística del país, que es un reconocimiento al trabajo de los traductores» y que tendrá lugar del 23 al 26 de noviembre de 2026, avanzó Illa.

Gracias a la tarea de los traductores, autores como Irene Solà, Montserrat Roig o Víctor Català conviven en el universo literario internacional con Toni Morrison, Natalia Ginzburg o Emily Brontë.

Durante cuatro días, el foro reunirá 150 profesionales procedentes de diferentes países y combinará sesiones plenarias, talleres prácticos, debates sectoriales y encuentros con autores y editores.

También habrá actividades culturales abiertas al público con el objetivo de actualizar conocimientos sobre tendencias literarias, tecnologías emergentes y buenas prácticas, fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer la red internacional de traductores de literatura catalana.

El Foro quiere ser un catalizador para nuevas traducciones, proyectos y alianzas del sistema literario y editorial catalán con el internacional.

Asimismo, fomentará el reconocimiento y la visibilidad de los traductores como figuras esenciales en la circulación global de la literatura y en su rol de prescriptores mediadores culturales del catalán al mundo, subrayó el presidente catalán, que estos días ha visitado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en la que Barcelona es este año la invitada de honor.

Este acontecimiento organizado por el IRL se hará con la colaboración del Institut d’Estudis Catalans (IEC) y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), que acogerá el Foro.

Un sector del libro «unido»

Illa reconoció que el sector del libro pasa por un buen momento y, al contrario que otros sectores económicos, «se muestra unido», pues tanto las grandes editoriales como las pequeñas reconocen el papel que juegan las otras.

De estos días en México, el presidente de la Generalitat ha extraído varias conclusiones: «Se ha de tener ambición sin límites, sin que ello quiera decir tener arrogancia; tiene que haber más cultura en este mundo que se nos presenta y Cataluña se tiene que abrir en lo cultural, en lo económico, porque eso nos enriquece y enriquece a los que nos escuchan».

También que «ha quedado demostrado que somos imbatibles cuando la ciudad de Barcelona va de la mano del Govern».

El presidente del Gremio de Editores de Cataluña, Patrici Tixis, considera que «la experiencia de este año en la FIL da la temperatura de lo que puede venir en adelante».

Tixis subrayó que el futuro del mundo del libro pasa por la «internacionalización» y por aprovechar que trabaja con una lengua, el castellano, que tiene más de 700 millones de hablantes, por lo que las traducciones pueden permitir a la literatura catalana tener más lectores.

En nombre del sector, Tixis pidió a las administraciones «una especial atención al Plan Nacional del Libro y la Lectura, a las bibliotecas escolares y a las editoriales pequeñas, que suponen el 80 % del sector, además de «una especial atención a las plataformas tecnológicas que incorporan de manera ilegal los contenidos» con derechos de autor.

El presidente de Editors.cat, Ilya Pérdigo, comentó que si en la anterior edición había en la FIL 50 empresas, este año hay más de cien, «por lo que hemos avanzando cinco o seis años en la proyección de la literatura catalana».

Sobre esta cuestión, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, apuntó que la presencia, por primera vez, de 70 pequeñas editoriales, les ha permitido comprobar que «es un mercado abarcable».

En una primera valoración en el ecuador de la Feria del Libro, Collboni dijo: «Veníamos con todo y hemos conseguido todos los objetivos que nos habíamos marcado». EFE

