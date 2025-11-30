Barcelona anuncia en la Feria de Guadalajara una residencia para autores latinoamericanos

Guadalajara (México), 30 nov (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció este domingo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde la ciudad condal es la invitada de honor, la creación de una beca-residencia internacional de escritura para autores y autoras latinoamericanos.

Dotada con 80.000 euros y bajo el título de ‘Narrar Barcelona’, esta residencia, que se convocará anualmente, precisó Collboni, pretende «fortalecer el vínculo histórico, cultural y lingüístico entre la ciudad y los autores latinoamericanos y del Caribe».

El nuevo proyecto, impulsado por el Ayuntamiento con la colaboración del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona y Casa Amèrica Catalunya, permitirá a «un autor o autora con una trayectoria ya consolidada en el continente americano vivir durante tres meses en Barcelona para producir una obra inédita inspirada en su experiencia en la ciudad».

‘Narrar Barcelona’, cuya convocatoria se hará pública a partir del próximo mes de enero, ofrecerá un espacio de creación en que la propia ciudad se convertirá en «laboratorio narrativo».

Más allá de un retiro creativo, la residencia está concebida como «una experiencia de inmersión urbana donde la ciudad se convierte en territorio narrativo, interlocutora y detonante simbólico».

La residencia se plantea como «una plataforma de creación transnacional en la que la literatura no solo describe la ciudad, sino que dialoga con ella, la interroga y la reinventa a partir de un planteamiento abierto», dijo Collboni.

El creador beneficiado con la residencia podrá abordar la ciudad desde su propio ángulo, ya sea íntimo, histórico, político o imaginario.

Al margen de la propia creación, ‘Narrar Barcelona’ persigue fomentar la circulación internacional de autores de América Latina y el Caribe, y promover el acceso del público barcelonés a grandes voces latinoamericanas a través de actividades abiertas.

La designación de los autores participantes se realizará mediante un proceso de selección colegiado a partir de un dictamen emitido por una comisión integrada por representantes del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), del Consorcio de Bibliotecas y de Casa Amèrica Catalunya, que será elevado al alcalde a propuesta del concejal de Cultura.

La estancia estará becada con 80.000 euros, presupuesto que contempla desde el desplazamiento desde el país de origen al alojamiento durante el período estipulado, el apoyo necesario para el desarrollo del proyecto literario y la edición y distribución de la obra, en formato impreso y digital.

Pasados los tres meses de residencia, las obras producidas, sean de ficción o ensayo, se publicarán dentro de una colección especial que se pretende que consolide un archivo literario del diálogo entre la ciudad y América.

La iniciativa también contempla traducciones al catalán u otras lenguas y lecturas públicas en el marco del Festival KM Amèrica, que tiene lugar en Barcelona durante el mes de junio.

La residencia literaria se suma a otras ayudas, como las becas Montserrat Roig, que ponen a disposición de autores y autoras galardonados diferentes espacios de la ciudad donde desarrollar su proyecto de escritura durante dos meses con una dotación económica de 6.000 euros.

«Esta beca-residencia tiene la virtud de ofrecer un escenario tan amplio como se quiera, que no necesariamente pasa por narrar la ciudad, también puede ser interpretarla, sugerirla», precisó el concejal de Cultura de Barcelona, Xavier Marcé.

La previsión es que la beca que se conceda en 2026 vea publicada la obra en 2027. EFE.

