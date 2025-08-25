Barcelona duplicará su ayuda a la UNRWA y destinará 400.000 euros anuales para alimentos

Amán, 25 ago (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció este lunes en Amán que duplicará la ayuda económica a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que se elevará a los 400.000 euros anuales para la compra de alimentos y medicinas.

«Lo que haremos como ciudad de Barcelona, que tradicionalmente ha dado apoyo a la UNRWA, es duplicar de 200.000 a 400.000 euros anuales para la compra de alimentos y medicinas y reforzar proyectos de apoyo sanitario a médicos y enfermeras que están apoyando a niños discapacitados en las escuelas de la Franja de Gaza», afirmó Collboni durante su visita a los almacenes de la agencia en la capital jordana.

El político catalán remarcó que con este gesto no solo denuncian la situación que padece la población palestina, sino que «se incrementa materialmente el apoyo que Barcelona da a los territorios ocupados» en Cisjordania y «a la Franja de Gaza».

Collboni se sumó a la denuncia del portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, quien afirmó que más de 6.000 camiones cargados con ayuda humanitaria deberían entrar a la Franja de Gaza para atender la situación de hambruna que padece la población, pero no lo hacen por los impedimentos impuestos por las autoridades de Israel.

«La incapacidad de introducir la ayuda se debe a decisiones políticas del Gobierno de Israel de prohibir su entrada», afirmó Fowler en declaraciones a la prensa.

El portavoz de la UNRWA recalcó que en Jordania tienen «900 camiones de ayuda humanitaria, lo mismo que en Egipto», pero no pueden acceder a la Franja por dificultades en los controles israelíes, por lo que instó a permitir su entrada para poder distribuir la ayuda a la población.

Tras su visita a las instalaciones de la agencia de la ONU, Collboni se reunió con el alcalde de Amán, Youssef al Shawarbeh, con quien firmó un acuerdo de entendimiento para impulsar espacios de diálogo entre ciudades euromediterráneas y enfrentar retos comunes como el cambio climático, la gestión de recursos hídricos y la regulación de emisiones.

Está previsto que el alcalde de la Ciudad Condal visite mañana martes varios campos de refugiados que la UNRWA atiende en Amán, así como un centro médico donde se reunirá con personal sanitario para conocer sus acciones y la situación de las personas a las que ayudan.

Con ello, Collboni concluirá su visita oficial de dos días a Jordania y pondrá rumbo a Turquía, después de que su viaje a Oriente Medio se viera modificado el pasado viernes, cuando Israel vetó su entrada a Tel Aviv.

Un comunicado israelí justificó ese veto por los supuestos «antecedentes» de Collboni en la «difamación del Estado y participación en un boicot a Israel». EFE

