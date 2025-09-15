Barcelona golea a Emelec en el Clásico del Astillero y pasa al hexagonal final en Ecuador

3 minutos

Quito, 14 sep (EFE).- El Barcelona goleó este domingo por 4-0 a Emelec en un accidentado e interrumpido Clásico del Astillero, confirmó su clasificación al hexagonal final por el título de 2025 en Ecuador y los cupos para las copas Libertadores y Sudamericana de 2026.

Los uruguayos Octavio Rivero, Joaquín Valiente, el ecuatoriano Yanner Corozo y el argentino Brian Oyola convirtieron los goles del cuadro dirigido por el técnico español Ismael Rescalvo, por lo que su equipo recuperó el segundo lugar de la tabla, con 50 puntos.

El partido se interrumpió a los 79 minutos porque desde las gradas el público lanzó botellas de vidrio a la zona defendida por el Barcelona, lo que forzó al árbitro, Robert Cabrera, a suspender el encuentro hasta que la Policía retiró a los fanáticos involucrados.

Como consecuencia de la interrupción y fricciones entre jugadores de ambos equipos, unos porque querían seguir jugando y los otros no se querían exponer a una agresión, fueron expulsados Byron Castillo, por Barcelona, y el peruano Christian Cueva, de Emelec.

La derrota hipotecó cualquier posibilidad para que Emelec, que tiene 38 puntos, acceda al hexagonal final, tras una gran remontada en las últimas fechas del torneo, desde la llegada de los peruanos Cueva y Alfonso Barco junto al técnico argentino Guillermo Duró.

Por su parte, el Deportivo Cuenca sumó una decisiva victoria por 0-2 ante Técnico Universitario en su afán por clasificarse al hexagonal final y pasó al cuarto puesto, con 46 puntos, pero perdió a Luis Arroyo debido a una compleja lesión en la pierna derecha.

Luis Estupiñán y Jorge Ordóñez convirtieron los goles del equipo que dirige el argentino Norberto Araujo, mientras el cuadro universitario sufrió las expulsiones del argentino Mateo Pérez y del colombiano Martín Angulo.

El Macará alcanzó una determinante victoria por 0-2 a domicilio de El Nacional y se salvó de disputar el cuadrangular final que castigará con la pérdida de la categoría a los dos últimos equipos de la tabla de posiciones al final del torneo.

Los goles del triunfo del cuadro que dirige el uruguayo Guillermo Sanguinetti fueron de su compatriota Maximiliano Juambeltz y del argentino Federico Paz, por lo que Macará acumuló 34 puntos, al igual que El Nacional.

El Independiente del Valle continúa imparable en la disputa del torneo local pues el sábado ganó por 3-1 a Vinotinto y acumuló 62 puntos.

El campeón reinante de las dos últimas temporadas en Ecuador, Liga Deportiva Universitaria de Quito, se reencontró con el triunfo por 0-1 ante Libertad y quedó en el tercer puesto, con 48 unidades, mientras el Libertad quedó séptimo, con 42 puntos.

El Orense también ganó por 3-1 al colista Mushuc Runa y quedó en el quinto puesto, con 45 unidades, mientras Universidad Católica, tras empatar de local por 1-1 con Delfín, quedó en el sexto lugar de la tabla, con 43 enteros.

La vigésima octava fecha de la Liga Pro de Ecuador concluirá este lunes con el partido entre Manta y Aucas. EFE

