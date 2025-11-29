Barcelona muestra su creación literaria en el pabellón de la Feria de Guadalajara

4 minutos

Jose Oliva

Guadalajara (México), 29 nov (EFE).- Una gran plaza porticada recibe a los primeros visitantes al pabellón de Barcelona en la Feria Internacional del Libro de la ciudad mexicana de Guadalajara (FIL), en la que la ciudad «archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes», según Cervantes, es la invitada de honor.

En la inauguración de la FIL este sábado, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destacó: «ser invitados de honor es un gran reconocimiento a nuestra literatura, a escritores y escritoras, a las editoriales y a una larguísima tradición como ciudad de letras desde el siglo XVI».

El alcalde dijo que en Guadalajara estará «la Barcelona cultural y literaria en un sentido amplio, con escritores, pero también con artistas, músicos, cocineros o científicos».

Será un reencuentro con un país, México, que «siempre ha tenido una relación muy especial desde el punto de vista literario, cuando en los años 70 Barcelona consagró a grandes nombres de la literatura latinoamericana hecha con editoriales barcelonesas».

La presencia en la FIL, añadió Collboni, reafirma «el puente que existe entre Barcelona y Cataluña y Latinoamérica», sin olvidar que «México, como muchos otros países de Latinoamérica, acogió al exilio catalán en la posguerra».

«México fue el único país que no reconoció a la dictadura del general Franco», recordó Collboni en el 50 aniversario del final del franquismo.

En la librería del pabellón, que alberga 10.000 ejemplares, no sólo están representados los grandes nombres de la literatura barcelonesa, sino que, agregó Collboni, «los visitantes encontrarán una gran diversidad y calidad literaria con autores y autoras que escriben en catalán y castellano, y muchos también son latinoamericanos que hacen su creación y explican la ciudad también desde Barcelona.

Entre estos últimos ha mencionado a Rodrigo Fresán, Jordi Soler, Juan Pablo Villalobos y Paulina Flores.

La presencia en la FIL, agregó, es también una ocasión para reforzar la capitalidad internacional a nivel editorial: «En Barcelona se publica el 80 % de todos los libros editados en castellano».

Y apuntó que la ciudad condal también ha ido a Guadalajara a «explicar la literatura catalana hecha en catalán y la FIL es una gran oportunidad para traducir al castellano y tener un gran mercado de lectores que pueden apreciar esa literatura».

Barcelona, el Quijote y Ruiz Zafón

Poco antes, en la inauguración oficial de la FIL, el alcalde recordó que en el Quijote cervantino, «el ingenioso hidalgo pasea por Barcelona y en una calle lee el cartel ‘Aquí se imprimen libros'» o, en un recuerdo a Carlos Ruiz Zafón, apuntó que «el cementerio de los libros perdidos siempre estará en Barcelona».

«Y como Barcelona no solo es ciudad de libros, sino también de rosas», Collboni anunció que «Barcelona trasladará el próximo día 6 de diciembre el Sant Jordi de libros y rosas a Guadalajara», ciudad mexicana de las flores.

La feria, que entremezcla una parte profesional con una parte dirigida al público lector, espera recibir este año a más de 900.000 visitantes, 18.000 de ellos profesionales del sector del libro.

El programa de actividades de Barcelona, diseñado por su comisaria, la periodista Anna Guitart, prevé la presencia de cerca de 70 autores y autoras representativos de la diversidad y la riqueza de las letras actuales en la capital catalana, además de los homenajes y evocaciones de algunas de las figuras clave en la tradición literaria catalana.

De Javier Cercas, Eduardo Mendoza o Carme Riera, a Maria Canelles, Carlota Gurt o Adrià Targa, las diferentes generaciones de la autoría catalana estarán presentes en la capital de Jalisco.

El pabellón de Barcelona, obra del arquitecto Santiago de León y el estudio Fabric, tiene una dimensiones de casi 1.200 metros cuadrados, está situado justo en la entrada de la FIL, por donde pasarán los visitantes de la feria entre sus arcos como si fuera una gran ágora o una de las plazas porticadas que tiene la ciudad.

Un día después de la inauguración, mañana domingo, será Eduardo Mendoza quien pronuncie la conferencia inaugural del Salón Literario, un privilegio que este año se ha reservado excepcionalmente al invitado de honor de la feria. EFE

