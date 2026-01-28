Barcelona nombrada una de las tres Capitales Europeas del Pequeño Comercio 2026

3 minutos

Bruselas, 28 ene (EFE).- Barcelona ha sido nombrada Capital Europea del Pequeño Comercio 2026 en la categoría de ‘Ciudad Visionaria’, reservada a urbes de más de 250.000 habitantes, por situar al comercio minorista en el centro de su estrategia de crecimiento económico, sostenibilidad y cohesión social, anunció este miércoles la Comisión Europea (CE).

El reconocimiento se dio a conocer durante la Ceremonia de los Premios Capitales Europeas del Pequeño Comercio (ECoSR) 2026, celebrada en Bruselas tras las presentaciones finales de las nueve ciudades, entre las que también se encontraba la española Zaragoza, preseleccionadas ante un jurado europeo.

En esta edición se premió a una ciudad en cada una de las tres categorías del concurso, atendiendo a distintos tamaños urbanos y realidades comerciales.

El jurado destacó que Barcelona «construye su identidad en torno al comercio minorista, conectando la vitalidad económica con la vida de barrio y la cohesión social».

En particular, valoró su Plan Estratégico de Comercio Minorista, «que impulsa la digitalización, la sostenibilidad y una sólida colaboración público-privada como ejes para fortalecer la economía local y revitalizar los centros urbanos»

La quinta teniente de Alcaldía de Derechos Sociales, Promoción Económica y Empleo, Feminismo y Memoria Democrática del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, reconoció a EFE la alegría del consistorio barcelonés tras recibir este reconocimiento y destacó el apoyo de los comerciantes de Barcelona en la candidatura.

«Han estado durante todo el día preguntándonos. Nos decían que para ellos era lo más parecido a unos Juegos Olímpicos», destacó, y reconoció que ahora les queda «mucho trabajo por delante» para aprovechar las ventajas del premio y explicar en Europa su modelo de comercio de proximidad.

Según la CE, las ciudades ganadoras sobresalen en ámbitos como la sostenibilidad, el emprendimiento, el compromiso comunitario, la digitalización y el atractivo urbano, y han demostrado su capacidad para servir de modelo a otras ciudades europeas a través de programas de actividades para 2026.

«Las ciudades ganadoras promueven el comercio minorista local en el corazón de sus comunidades, revitalizando los centros urbanos y fomentando economías locales dinámicas», afirmó Kristin Schreiber, directora general de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) y presidenta del jurado, en un comunicado.

Como Capital Europea del Pequeño Comercio 2026, Barcelona contará con visibilidad en toda la UE a lo largo del año, oportunidades de networking y un paquete promocional que incluye un vídeo profesional y un evento de lanzamiento, además de participar en actividades para compartir buenas prácticas e impulsar la innovación entre pequeñas empresas y minoristas europeos.

Las otras dos ciudades ganadoras fueron la italiana Silandro en la categoría ‘Vanguard City’, para ciudades de entre 5.000 y 50.000 habitantes, y la portuguesa Caldas da Rainha en la categoría ‘Ciudad Vibrante’. EFE

