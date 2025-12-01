Barcelona otorga la Medalla de Oro al Mérito Cultural a la directora de la FIL Guadalajara

2 minutos

Guadalajara (México), 1 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona concederá la Medalla de Oro al Mérito Cultural en 2026 a Marisol Schulz, la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que la ciudad condal es invitada de honor este año.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció este lunes el acuerdo entre grupos municipales para hacer un reconocimiento a Schulz por su protagonismo al frente de la FIL en favor de la presencia catalana en la feria.

«Todo esto no habría sido posible sin una persona, Marisol Schulz, muy cercana a Cataluña y a la ciudad de Barcelona, por su propia biografía, comprometida con las libertades y la democracia y consciente de la importancia de la literatura, y que fue clave para que Barcelona fuera elegida invitada de honor en 2025 en Guadalajara», dijo Collboni.

Y añadió que durante tres años la delegación de Barcelona trabajó con Schulz «de forma muy estrecha y con mucha complicidad».

El alcalde avanzó que la decisión se aprobará formalmente en un plenario y la previsión es que el acto formal de la entregada de la Medalla a la directora de la FIL se produzca a lo largo del primer trimestre del próximo año.

Schulz expresó emocionada su agradecimiento a este reconocimiento por su «biografía personal», y recordó que el catalán es su lengua materna: «No la hablábamos, pero la escuchaba, me la cantaban mi madre y mi abuela, que llegaron a México procedentes de Valencia tras la Guerra Civil española».

También se refirió a su abuelo, enviado desde Francia a un campo de concentración en Argel, y quien tuvo Barcelona como una de sus ciudades de acogida hasta que llegó a Ciudad de México.

«Recuerdo mi estancia en Barcelona con 14 años de la mano de mi abuela materna, pasear por las Ramblas y entrar en la Boquería para ver qué podíamos comer», comentó Schulz.

La directora de la FIL reveló la estrecha relación de su familia con el cantautor catalán Lluís Llach y el guitarrista Francesc Pi de la Serra, que se quedaban en su casa cuando viajaban a México. Ella misma estuvo alojada en 1977 en la casa de Llach en España.

«He leído mucho en catalán», confesó Schulz, para quien Barcelona es una parte de su «ADN emocional y cultural», pero también lo es de México y América Latina, aseguró, para concluir su intervención agradeciendo el reconocimiento que Barcelona le brinda «como directora de la FIL, pero mucho más como Marisol, la persona cercana a Barcelona». EFE

jo/rq/lsr/ajs