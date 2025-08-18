Barcelona pierde, Liga empata e Independiente queda con camino libre

Guayaquil (Ecuador), 17 ago (EFE).- El club Barcelona perdió este domingo por 0-2 ante Macará, Liga de Quito empató 1-1 con el colista Manta y así dejaron libre, de momento, el camino de Independiente del Valle en la lucha por un cupo en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Independiente del Valle, a pesar de jugar con un equipo alternativo, derrotó por 2-1 a Orense y acumuló 53 puntos a falta cinco fechas para encontrar al ganador del primer billete local para la Libertadores de 2026.

Barcelona y Liga se quedaron con 44 puntos cada uno.

Macará aprovechó los errores de Barcelona. El argentino Maximiliano Juambeltz y el ecuatoriano Jhon Jairo Jiménez convirtieron los goles para Macará, que acumulara 27 puntos.

Liga de Quito quedó en el tercer puesto contra los 25 del Manta, que se quedó en el decimotercer escalón.

Manta salió a defenderse y la oportunidad que tuvo la aprovechó a través de Jostin Alman, mientras Bryan Ramírez logró el agónico gol del empate, a dos minutos del final del tiempo de reposición.

Emelec sumó una nueva victoria desde que lo dirige el técnico argentino Guillermo Duró, por 0-1 sobre Técnico Universitario. Ahora con 35 unidades se alejó de los últimos puestos y comenzó a soñar con una probable clasificación para el hexagonal final por el título de 2025.

El gol del triunfo lo anotó Jaime Ayovi, mientras el cuadro universitario permaneció como decimocuarto con 25 puntos.

Independiente del Valle ganó por 2-1 a Orense y consolidó su liderato con 53 puntos. Orense quedó sexto con 38.

Libertad sacó un 1-1 de la casa de Universidad Católica y por mejor gol diferencia que Orense y Aucas, alcanzó el cuarto lugar con 38 puntos.

Aucas perdió por 1-0 ante el colista Mushuc Runa, y pasó al quinto puesto. Delfín perdió en casa por 0-3 ante El Nacional.

La vigesimaquinta fecha de la Liga Pro ecuatoriana concluirá este lunes con el partido entre Deportivo Cuenca y el Vinotinto. EFE

