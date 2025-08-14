Barcelona y Liga, con español Rescalvo y brasileño Nunes aumentan presión por el liderato

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 14 ago (EFE).- El Barcelona, del técnico español Ismael Rescalvo, y Liga de Quito, del brasileño Tiago, aumentarán desde este vienes la presión por el liderato del Independiente del Valle, contra Macará y Manta, respectivamente, en la vigésimo quinta jornada de la Liga Pro de Ecuador.

Mientras el Barcelona tiene 44 puntos, Liga Deportiva Universitaria de Quito está tercero, con 43 y el cuadro del Valle es el líder, con 50 unidades, pero el próximo sábado tendrá un difícil partido contra el Orense (38), que continuará en puja por algún billete a un torneo internacional el próximo año.

El Barcelona echará de menos al atacante uruguayo Octavio Rivero debido a una lesión, pero dispondrá del goleador del equipo, el ecuatoriano Janner Corozo, en un partido que resultará crucial también para el Macará por zafarse de los cuatro últimos puestos de la tabla de posiciones.

El Rey de Copas, como también le dicen en Ecuador a Liga, daría descanso a parte de sus figuras, pues este jueves disputará el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores a domicilio del Botafogo, en Brasil.

Por su parte, el Manta se jugará la opción de zafarse del penúltimo puesto de la tabla de posiciones, que obligará a los cuatro últimos a disputar un cuadrangular para que dos equipos salven la categoría para 2026.

Entretanto, el entrenador del cuadro del Valle, el español Javier Rabanal, daría también descanso contra el Orense a varios jugadores pensando en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana el próximo martes ante el Mushuc Runa.

El Orense procurará llegar hasta la fecha treinta de la Liga Pro, entre los seis primeros de la tabla de posiciones en busca de algún billete local para la Copa Libertadores o la Sudamericana de 2026.

El cuarto de la clasificación, el Aucas (38), visitará al actual colista del torneo, el Mushuc Runa (17).

Mientras el Libertad (37) y Universidad Católica (35) disputarán una verdadera final por el sexto puesto; que también estará en la mira del Deportivo Cuenca (36) en su partido ante Vinotinto (24).

– Partidos de la vigésimo quinta jornada de la Liga Pro de Ecuador:

– Viernes: Delfín-El Nacional.

– Sábado: Mushuc Runa-Aucas; Universidad Católica-Libertad y el Independiente del Valle-Orense.

– Domingo: Liga Deportiva Universitaria de Quito-Manta; Técnico Universitario-Emelec y Barcelona-Macará:

– Lunes: Deportivo Cuenca-Vinotinto. EFE

