Bardella, delfín de Le Pen, considera «profundamente inquietante» una condena a su mentora

París, 12 ene (EFE).- Jordan Bardella, delfín político de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, consideraría «profundamente inquietante para la democracia» que su mentora fuera condenada en el juicio en apelación por financiación ilegal de su partido, Agrupación Nacional (RN), que se abre este martes en París.

«Sería profundamente inquietante para la democracia que la justicia privara a los franceses de una candidata que ya ha estado dos veces en la segunda vuelta (de las elecciones presidenciales francesas) y que es actualmente la favorita incontestable» de esos comicios, aseguró Bardella en su discurso de año nuevo a la prensa este lunes.

Marine Le Pen fue condenada en marzo pasado a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación, con aplicación preventiva inmediata, lo que le impediría afrontar una cuarta campaña para el Elíseo.

En vísperas de la apertura del proceso en Apelación, en el que Le Pen se juega su futuro político, Bardella, designado por ella como su sucesor si no puede presentarse, se mostró convencido de que «demostrará su inocencia», al tiempo que pidió a los jueces que no se inmiscuyan en la vida política del país.

«La democracia supone la libre elección del pueblo sin trabas ni actos de deslealtad», dijo Bardella, de 30 años de edad y europarlamentario, que aparece bien posicionado también en los sondeos en caso de que su mentora no pueda presentarse a las presidenciales.

Bardella aseguró que no acudirá al proceso, una decisión «adoptada de común acuerdo con Marine», pero que estará informado puntualmente por esta de su desarrollo.

Consideró que «no hay diferencias políticas» con su mentora y aclaró que, por ahora no es candidato a la presidencia, pero sí al puesto de primer ministro en caso de victoria de su partido en unas legislativas.

Pese a ello, salió al paso de las críticas de quienes consideran que no tiene la talla de estadista que necesita Francia en un momento de graves tensiones internacionales y consideró que eso «deben decidirlo los franceses».

Bardella señaló que afrontan el proceso en apelación «combativos y confiados», al tiempo que desmintió las informaciones publicadas por la prensa alemana sobre una amenaza de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los magistrados que juzgarán a Le Pen.

«No hay ninguna injerencia extranjera», señaló Bardella, que calificó esa información de ‘fake news» y no comentó las declaraciones de Trump o de su vicepresidente, J.D. Vence, de apoyo a Le Pen tras su condena en primera instancia.

Bardella tampoco incidió en sus críticas al estamento judicial tras la sentencia de marzo y, ahora, aseguró que no quería «crear polémicas» aunque recordó que la inhabilitación preventiva fue «calificada por muchos especialistas en derecho de antidemocrática» porque «no fue dictada por el riesgo de reincidencia sino por que Marine Le Pen es la favorita para ganar» las elecciones presidenciales.

La propia Le Pen tomó la palabra en el mismo acto para asegurar ante los periodistas que en caso de nueva condena en apelación renunciará a una cuarta carrera para el Elíseo sin esperar al recurso ante el Supremo, que se espera a finales de este año.

«Espero demostrar mi inocencia, es un nuevo juicio con nuevos magistrados, espero que mis argumentos sean escuchados», aseguró. EFE

