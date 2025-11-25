Bardella, delfín de Le Pen, encabeza por primera vez la intención de voto para el Elíseo

París, 25 nov (EFE).- Jordan Bardella, delfín de la líder ultraderechista Marine Le Pen, encabeza por vez primera las intenciones de voto para las presidenciales previstas para la primavera de 2027, según un sondeo publicado este martes.

El joven político, de 30 años, que ya encabezó la lista ganadora de las europeas de 2024, que precipitaron el adelanto de las legislativas, será el candidato de la extrema derecha en caso de que la justicia mantenga la inhabilitación de Le Pen.

Por ello, el instituto Odoxa le colocó como cabeza de lista en su encuesta, publicada por la televisión Public Sénat, en la que Bardella ganaría la primera vuelta con algo más de un tercio de los votos, un resultado que nadie ha conseguido desde tiempos del general Charles de Gaulle.

Pero la novedad reside en que, en el caso de confirmarse la encuesta, el ultraderechista se impondría también en la segunda vuelta, sea cual sea su rival. El ex primer ministro de Emmanuel Macron Édouard Philippe, su rival más duro, que hasta ahora le superaba con un 58 % de los votos en una segunda vuelta, perdería ahora con el 47, según este sondeo.

La distancia es todavía superior si su rival en la segunda vuelta fuera el también ex primer ministro Gabriel Attal, que se quedaría en el 44 %, el socialista Raphaël Glucksmann, que solo alcanzaría el 42 % o el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que apenas conseguiría el 26 %.

El sondeo también desvela que Bardella aparece como la personalidad política preferida de los franceses, con un 39 % de adhesión, cuatro puntos más que su mentora Le Pen y siete por delante de Philippe.

Un viento en popa para el joven político que también se desprende del éxito del libro que acaba de publicar, ‘Ce que veulent les Français’ (Lo que quieren los franceses), del que en menos de un mes se han vendido casi 50.000 ejemplares.

Un acto de promoción el pasado domingo en Saint-Malo, una localidad del noroeste del país donde la extrema derecha no suele obtener sus mejores resultados, despertó un enorme entusiasmo y alguna manifestación en contra, lo que obligó a intervenir a las fuerzas del orden y acabó con cuatro heridos.

Bardella, el político más seguido en las redes sociales, mantiene su candidatura en suspenso a la espera del futuro judicial de Le Pen.

La líder del partido fue condenada, por desvío de fondos de Parlamento Europeo, a dos años de cárcel y cinco de inhabilitación en marzo pasado, pena esta última cuya aplicación el tribunal impuso de forma preventiva, lo que le impediría presentarse a las elecciones.

Le Pen interpuso un recurso, que será juzgado a principios del año próximo. Su partido espera una sentencia absolutoria o un levantamiento de la inhabilitación condicional para que pueda optar al Elíseo por cuarta vez. EFE

