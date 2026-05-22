Bardem, Ken Loach y Mark Ruffalo se suman al manifiesto contra el multimillonario Bolloré

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Cannes (Francia), 22 may (EFE).- Figuras como los actores Javier Bardem y Mark Ruffalo o el realizador británico Ken Loach sumaron sus firmas a las de unos 3.500 profesionales del cine que han suscrito ya un manifiesto expresando su preocupación por el avance del millonario de extrema derecha Vincent Bolloré en el sector de la cultura en Francia.

Además de estos nombres, también se han añadido a la misiva el realizador griego Yorgos Lanthimos, el finlandés Aki Kaurismaki o el brasileño Walter Salles, según informó este viernes el medio especializado en cine Screen.

La carta, publicada en la antesala de la inauguración del Festival de Cannes en el diario Libération, con unas 600 firmas, ha ido sumando apoyos, en especial a raíz de la polémica que desató Maxime Saada, el presidente del Grupo Canal+ (que es el mayor financiador del cine francés y está controlado por Bolloré), al amenazar con dejar de trabajar con los firmantes.

El texto -que entre esos apoyos iniciales contaba con figuras como las actrices Juliette Binoche o Adèle Haenel- alertaba sobre una supuesta amenaza para la diversidad en el sector del cine.

Eso tras conocerse que, para 2028, este controvertido magnate -que controla también medios de comunicación y la editorial Louis Hachette Group/Lagardère, una de las más grandes del mundo- va a hacerse previsiblemente con el 100 % de la cadena de cines UGC.

Tras las declaraciones de Saada, en el festival diversas figuras manifestaron su preocupación en las ruedas de prensa oficiales, como Jeanne Herry, directora de ‘Garance’, una de las cintas en competición por la Palma de Oro.

«Entiendo de dónde viene esta tribuna, nace del miedo, de la ansiedad. Está claro que cuando se oye hablar de listas negras y de amenazas, eso no hace más que alimentar esa ansiedad», manifestó la realizadora el lunes pasado, un día después de las amenazas del presidente de Canal+.

En las salas de proyección de Cannes también se ha crispado el ambiente y al aparecer en los créditos el logotipo de Canal+ ha sido habitual escuchar abucheos. EFE

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