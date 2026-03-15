Bardem carga en los Óscar contra el conflicto en Oriente Medio y asegura que es «ilegal»

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- El español Javier Bardem, encargado de entregar este domingo un premios en la gala de los Óscar, dijo al llegar al teatro Dolby que hay que hablar de las «cosas que importan» y se despachó contra el actual conflicto en Oriente Medio, que calificó de «guerra ilegal».

«Hay que aprovechar esto (los Óscar) para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo… pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo», dijo Bardem a EFE en la alfombra roja de los premios más prestigiosos del cine estadounidense que se celebran este domingo en Los Ángeles.

El actor, que portaba este domingo la misma pegatina de ‘No a la guerra’ que usó en 2003 por la guerra de Irak, dijo que el actual conflicto en Oriente Medio es ilegal porque está «basado en mentiras».

«Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basados en mentiras, antes eran armas de destrucción masivas ahora es acabar con un régimen, que no lo han acabado si no lo está radicalizando aún más con esta ofensiva ilegal», subrayó.

El actor español reiteró su apoyo a los gazatíes, y alzó la voz para pedir la libertad de Palestina, cuya situación también denunció con una chpa que portaba bajo el cartel de ‘No a la guerra’.

Barden fue uno de los pocos que en la alfombra roja se pronunció contra el conflicto que arrancó su tercera semana.

«Por eso estoy aquí también para hacer las dos cosas, pertenecer a este circo (en referencia a los óscar) y al mismo tiempo denunciar lo que hay que denunciar».

Los premios que se celebran esta noche tiene a ‘Sinners’ (‘Los pecadores’) como la película que lidera las nominaciones, con dieciséis, seguida de ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’), que cuentan con trece, y ‘Sentimental Value’ (‘Valor sentimental’) y ‘Frankenstein’, con nueva cada una. EFE

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