Bardem recuerda la «tensión» de la «espectacular» final del Mundial de fútbol

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Nueva York, 21 jul (EFE).- El actor español Javier Bardem celebró este martes en un evento en Nueva York la reciente victoria de la selección española en la Copa Mundial de Fútbol y recordó la «tensión» de la «espectacular» final, que disfrutó con parte de su familia.

«Lo viví con muchísima tensión. La verdad es que tuve la suerte de poder estar ahí, conocer gente dentro del equipo nacional y pude estar presente y animarlos, y fue realmente un ambiente de tensión y espectacular», comentó Bardem durante una alfombra roja para la serie ‘Cape Fear’.

«No fue hasta el último momento, no sabíamos qué iba a pasar», dijo el ganador del Oscar, que asistió a varios partidos y en el último bajó al campo a festejar con los campeones del mundo, protagonizando un divertido momento ante las cámaras con Borja Iglesias.

Bardem apuntó que en aquel momento histórico su esposa, la también actriz Penélope Cruz, se tuvo que ausentar porque «estaba rodando en los Ángeles, no podía venir», pero sí pudo compartir con «parte de la familia» las celebraciones.

«Lo disfrutamos mucho. Sobre todo estábamos muy tomados por el acontecimiento de estar viendo algo tan, no sé, tan… intenso, a todos los niveles, en el campo de juego, poder ver a jugadores que son tan increíbles», concluyó, con dificultades para expresar con palabras su emoción. EFE

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