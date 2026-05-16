Bardem se emocionó cuando Laverty le defendió en Cannes por alzar la voz por Gaza

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Cannes (Francia), 16 may (EFE).- Javier Bardem está agradecido al guionista escocés Paul Laverty, por defender a los actores que, como él, alzan su voz para denunciar los asesinatos de mujeres y niños en Gaza. «Que dijera eso me emocionó», afirmó este sábado el actor en una entrevista con EFE en Cannes.

«Le mandé un mensaje a una persona en común porque yo no puedo hablar con él porque es miembro del jurado», explicó Bardem, que hoy presenta en la competición de Cannes la película ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen.

Le dijo que para él «ha sido de siempre y es un referente a nivel personal y profesional».

«El trabajo que ha hecho con Ken Loach son películas que yo he visto una multitud de veces y pienso ¿pero cómo consigue eso de los actores y las actrices? y las películas de lo que hablan, ‘Ladybird’, me vienen tantas a la cabeza… Y, y eso lo ha escrito ese señor y que dijera eso me emocionó», añadió el actor español.

A su lado, Victoria Luengo, coprotagonista de ‘El ser querido’, que señaló que «es importante que lo dijera».

«Yo creo que es muy importante que lo dijera porque hay que reconocer la valentía de la gente que se posiciona en ese nivel de riesgo, porque hay lugares donde es más difícil posicionarse que otros y creo que es importante que se reconozca y que se levante la mano para decirlo», agregó la actriz.

El martes, en la rueda de prensa del jurado de la 79 edición de Cannes, Laverty, cuando ya se había acabado oficialmente la comparecencia, se mostró muy crítico con Hollywood por poner «en listas negras» a intérpretes como Javier Bardem, Susan Sarandon o Mark Ruffalo por su posición en el conflicto de Gaza.

«Cannes tiene un póster maravilloso», dijo Laverty en referencia a la imagen del filme ‘Thelma y Louise’ que protagoniza este año el cartel oficia del festival.

«¿No es fascinante ver cómo algunos, como Susan Sarandon (una de las protagonistas del filme y del cartel), Javier Bardem y Mark Ruffalo, son vetados por sus opiniones en contra del asesinato de mujeres y niños en Gaza?», afirmó el guionista de la mayoría de las películas de Ken Loach.

Y agregó: «¡Debería darle vergüenza a la gente de Hollywood que hace eso! Todo mi respeto y mi total solidaridad. Son lo mejor de nosotros, los admiro». EFE

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