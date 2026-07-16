Barrio de Bucaramanga donde vivía el colombiano asesinado por ICE lo recuerda con dolor

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Bucaramanga (Colombia), 15 jul (EFE).- Una vela permanece encendida en una casa del barrio La Victoria, en la ciudad colombiana de Bucaramanga, como un homenaje silencioso de vecinos y familiares a Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven que fue asesinado el lunes en una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Biddeford, estado de Maine (EE.UU.).

El joven, de 26 años, es recordado en su barrio como un muchacho ejemplar, disciplinado y con un profundo amor por los animales.

«Era un joven muy juicioso y trabajador. Amaba a su familia y adoraba a los animales», dijo con nostalgia a EFE Teo Guerra, un vecino que lo vio crecer y que hoy no puede asimilar la tragedia que vive su familia.

Durán Guerrero había emigrado a Estados Unidos hace dos años y medio en busca de oportunidades laborales y residía en Biddeford, donde sus residentes han salido a las calles para protestar por su muerte con consignas contra la agencia federal.

Quienes lo conocieron de cerca recuerdan con orgullo que el joven hizo el servicio militar en el Batallón de Infantería Guardia Presidencial, en Bogotá, y después se capacitó en enfermería.

En su casa natal permanece solo su perro, llamado Drako, ya que sus padres viajaron a Bogotá para hacer los trámites de repatriación del cuerpo.

Como miles de colombianos, Durán Guerrero decidió emigrar en 2023 a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades, movido por la necesidad de buscar el bienestar de su esposa y su hija de solo tres años, quien estaba con él cuando fue tiroteado.

«Allá trabajaba en una veterinaria realizando labores de aseo por las mañanas y en las tardes se desempeñaba como repartidor a domicilio», relató Nayibe Ayala, otra vecina que lo conoció desde niño.

El asesinato de Durán Guerrero es un incidente que está siendo investigado por la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública estatal y el FBI, y ha provocado conmoción en Colombia, donde sus vecinos y autoridades piden justicia.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro exigió este miércoles a las autoridades estadounidenses que investiguen el asesinato.

«La Cancillería hace un llamado y exige a las autoridades estadounidenses competentes que adelanten las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer de manera pronta y exhaustiva las circunstancias de este lamentable hecho», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Por su parte, la ministra encargada de Justicia, Cielo Rusinque, pidió «una investigación pronta y rigurosa para esclarecer el asesinato del colombiano».

«Expresamos nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de nuestro connacional Johan Durán y hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten una investigación pronta, transparente e imparcial», manifestó Rusinque en un comunicado.

La funcionaria añadió que «la protección de la vida, la dignidad humana y las garantías del debido proceso deben orientar toda actuación de las autoridades, sin distinción de nacionalidad ni condición migratoria», un clamor con el cual coinciden los vecinos del joven colombiano. EFE

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