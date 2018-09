G.P.: Imagino un evento cordial, creativo y que propicia las relaciones personales simultáneamente; una plataforma de comunicación e intercambio entre las marcas, los medios de comunicación, los equipos creativos y los clientes finales. El salón debe ser capaz también de unir, y confrontar si es preciso, a los distintos actores de esta industria, y no solo ser una pasarela a la fama para las marcas de un mismo grupo. El salón también tendría que permitir que se expongan las piezas de forma simple y sobria, sin que esto suponga gastar decenas de millones de francos en ostentosos estands para impresionar a los clientes asiáticos.

G.P.: Bajo su formato actual, Baselworld es, definitivamente, cosa del pasado. La industria relojera ya no necesita una gran feria anual para que los minoristas descubran nuevos productos y hagan pedidos a las distintas marcas. El crecimiento de las redes de distribución, la constante renovación de las colecciones, el auge de Internet y el comercio electrónico han hecho que este modelo se vuelva obsoleto.

G.P.: Las marcas medianas y los pequeños actores independientes de la industria. A diferencia de las grandes empresas como Rolex, Patek Philippe o Chopard, las firmas citadas no disponen de una red de distribución globalizada y carecen de los medios para poner en marcha un gran salón que atraiga a los minoristas. Paradójicamente, son las marcas menos prestigiosas las que aseguran que haya una renovación creativa constante en la relojería suiza.

G.P.: Baselworld 2020 será, posiblemente, el tema más explosivo para la industria relojera suiza desde la crisis del cuarzo de hace años. Ciertamente, habrá una feria relojera en Suiza, pero no está claro aún cómo y dónde se realizará. La ciudad de Ginebra, donde ya se celebra el Salón Internacional de la Alta Relojería (SIHH), tiene el proyecto de crear un salón equivalente al de Basilea. MCH, la empresa organizadora de Baselworld, también dispone de locales propicios para este objetivo en Zúrich.

G.P.: La edición 2019 de Baselworld no está en peligro pues, aparte de las 18 marcas de Swatch Group, ninguna otra compañía líder en la relojería ha anunciado su partida. La lista de candidatos para participar en el salón de Basilea es suficientemente grande para llenar holgadamente la planta baja del recinto ferial, que es el espacio principal. La deserción de Swatch no se notará excesivamente ahí. Pero sí en los pisos superiores en donde habrá muchos espacios vacíos durante este evento.

Muchos relojeros se sienten estafados cuando van a Basilea. Hace años ya que abogaron por una feria más sencilla, breve y menos ostentosa. Pero MCH no ponderó correctamente la magnitud del descontento, ¡a pesar de que Baselworld ya había perdido la mitad de sus expositores esta primavera!

Pero no es improbable que, después de las amargas negociaciones que desató el precio del alquiler de los estands, Swatch Group decida regresar al salón de Basilea en un futuro cercano. El problema, ahora mismo, para Swatch es que Nick Hayek no tiene un “plan B” para 2019. Y ocho meses para organizar un evento alternativo es muy poco tiempo.

Grégory Pons: Nick Hayek acostumbra tomar decisiones estratégicas de forma unilateral, sin consultar siquiera a los directores generales de sus marcas. Es un negociador al estilo Donald Trump. Siempre quiere estar en una posición de fuerza y sostener el cuchillo por el mango; no vacila en utilizar un brazo de hierro, violento y constante, con respeto a sus interlocutores.

Sin embargo, el microcosmos relojero no puede ni debe prescindir de esta gran cita internacional, según Gregory Pons, director de la redacción de ‘ Business Montres & JoaillerieEnlace externo ’, revista especializada que se jacta de la independencia editorial de la que goza con respecto a los presupuestos publicitarios de las firmas relojeras.

La tormenta se desató en pleno corazón de las tradicionales vacaciones estivales de los relojeros. Nick Hayek sorprendió a todo el mundo anunciando, a finales de julio, que el grupo SwatchEnlace externo no participaría en la edición 2019 de Baselworld.Enlace externo Entre el principal grupo relojero del mundo y el salón internacional más importante de la industria, la situación está que arde. Tanto, que la ruptura pone en riesgo el futuro de una cita considerada casi sagrada en Basilea y que ya se enfrentó en 2018 a la pérdida de la mitad de sus expositores.

La decisión del grupo Swatch de abandonar Baselworld sembró incertidumbre en el salón relojero más grande e importante del mundo y está amenazando su futuro. Para Grégory Pons, periodista francés en Ginebra y experto en el tema, la relojería suiza no puede poner fin, sin más, a un gran evento que permite exhibir creaciones, pero también reunir a una industria.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

“La comunidad relojera necesita un salón creativo y cordial” Samuel Jaberg 14 de agosto de 2018 - 11:00 La decisión del grupo Swatch de abandonar Baselworld sembró incertidumbre en el salón relojero más grande e importante del mundo y está amenazando su futuro. Para Grégory Pons, periodista francés en Ginebra y experto en el tema, la relojería suiza no puede poner fin, sin más, a un gran evento que permite exhibir creaciones, pero también reunir a una industria. La tormenta se desató en pleno corazón de las tradicionales vacaciones estivales de los relojeros. Nick Hayek sorprendió a todo el mundo anunciando, a finales de julio, que el grupo Swatch no participaría en la edición 2019 de Baselworld. Entre el principal grupo relojero del mundo y el salón internacional más importante de la industria, la situación está que arde. Tanto, que la ruptura pone en riesgo el futuro de una cita considerada casi sagrada en Basilea y que ya se enfrentó en 2018 a la pérdida de la mitad de sus expositores. Gastos por 50 milliones El grupo Swatch ha sido siempre el expositor más importante de Baselworld, muy por encima de prestigiosas marcas ginebrinas como Rolex, Patek Phillipe o el grupo francés de artículos de lujo LVMH. El gigante de Biel destinaba cada año 50 millones de francos suizos para participar en Baselworld, lo que representa 8% de sus gastos promocionales anuales, según estimaciones del banco Vontobel. Sin embargo, el microcosmos relojero no puede ni debe prescindir de esta gran cita internacional, según Gregory Pons, director de la redacción de ‘Business Montres & Joaillerie’, revista especializada que se jacta de la independencia editorial de la que goza con respecto a los presupuestos publicitarios de las firmas relojeras. swissinfo.ch: ¿Cómo explicar la abrupta e inesperada decisión de Nick Hayek? Grégory Pons: Nick Hayek acostumbra tomar decisiones estratégicas de forma unilateral, sin consultar siquiera a los directores generales de sus marcas. Es un negociador al estilo Donald Trump. Siempre quiere estar en una posición de fuerza y sostener el cuchillo por el mango; no vacila en utilizar un brazo de hierro, violento y constante, con respeto a sus interlocutores. Pero no es improbable que, después de las amargas negociaciones que desató el precio del alquiler de los estands, Swatch Group decida regresar al salón de Basilea en un futuro cercano. El problema, ahora mismo, para Swatch es que Nick Hayek no tiene un “plan B” para 2019. Y ocho meses para organizar un evento alternativo es muy poco tiempo. swissinfo.ch: René Kamm, director general de MCH, empresa organizadora de Baselworld, anunció su dimisión hace unos días. ¿Es él el único responsable de la debacle que vive este salón? G.P.: Sí lo es. Intentó deslindarse un poco de esta responsabilidad llevando a Sylvie Ritter, directora del Salón de Baselworld, a dimitir esta pasada primavera. Pero él es el principal responsable del hundimiento estratégico de Baselworld. En los últimos años, MCH adoptó una política de gastos excesivos y obligó, por ejemplo, a las marcas a realizar enormes inversiones en la construcción de un nuevo espacio de exhibición en 2013. Muchos relojeros se sienten estafados cuando van a Basilea. Hace años ya que abogaron por una feria más sencilla, breve y menos ostentosa. Pero MCH no ponderó correctamente la magnitud del descontento, ¡a pesar de que Baselworld ya había perdido la mitad de sus expositores esta primavera! swisinfo.ch: ¿Se realizará Baselworld el próximo año? G.P.: La edición 2019 de Baselworld no está en peligro pues, aparte de las 18 marcas de Swatch Group, ninguna otra compañía líder en la relojería ha anunciado su partida. La lista de candidatos para participar en el salón de Basilea es suficientemente grande para llenar holgadamente la planta baja del recinto ferial, que es el espacio principal. La deserción de Swatch no se notará excesivamente ahí. Pero sí en los pisos superiores en donde habrá muchos espacios vacíos durante este evento. swisinfo.ch: ¿Y qué pasará en las siguientes ediciones? G.P.: Baselworld 2020 será, posiblemente, el tema más explosivo para la industria relojera suiza desde la crisis del cuarzo de hace años. Ciertamente, habrá una feria relojera en Suiza, pero no está claro aún cómo y dónde se realizará. La ciudad de Ginebra, donde ya se celebra el Salón Internacional de la Alta Relojería (SIHH), tiene el proyecto de crear un salón equivalente al de Basilea. MCH, la empresa organizadora de Baselworld, también dispone de locales propicios para este objetivo en Zúrich. swissinfo.ch: ¿Cuáles son las marcas que más perderían si se debilita o desaparece Baselworld? “Baselworld 2020 será, posiblemente, el tema más explosivo para la industria relojera suiza desde que vivió la crisis del cuarzo” Grégory Pons, periodista especializado G.P.: Las marcas medianas y los pequeños actores independientes de la industria. A diferencia de las grandes empresas como Rolex, Patek Philippe o Chopard, las firmas citadas no disponen de una red de distribución globalizada y carecen de los medios para poner en marcha un gran salón que atraiga a los minoristas. Paradójicamente, son las marcas menos prestigiosas las que aseguran que haya una renovación creativa constante en la relojería suiza. swisinfo.ch En general, ¿se justifica realmente que sigan existiendo las grandes ferias de la relojería? G.P.: Bajo su formato actual, Baselworld es, definitivamente, cosa del pasado. La industria relojera ya no necesita una gran feria anual para que los minoristas descubran nuevos productos y hagan pedidos a las distintas marcas. El crecimiento de las redes de distribución, la constante renovación de las colecciones, el auge de Internet y el comercio electrónico han hecho que este modelo se vuelva obsoleto. Pero, por otro lado, la comunidad relojera siempre necesita reunirse de forma periódica para realizar intercambios personales. Nada reemplazará jamás las charlas, las muestras de afecto y las palmadas en la espalda. Además, esta gran cita internacional en territorio suizo reviste una gran importancia para la propia relojería helvética porque resulta una oportunidad única de mostrar al mundo la riqueza y creatividad de su industria. swissinfo.ch: ¿Cómo imagina usted una feria relojera del futuro? G.P.: Imagino un evento cordial, creativo y que propicia las relaciones personales simultáneamente; una plataforma de comunicación e intercambio entre las marcas, los medios de comunicación, los equipos creativos y los clientes finales. El salón debe ser capaz también de unir, y confrontar si es preciso, a los distintos actores de esta industria, y no solo ser una pasarela a la fama para las marcas de un mismo grupo. El salón también tendría que permitir que se expongan las piezas de forma simple y sobria, sin que esto suponga gastar decenas de millones de francos en ostentosos estands para impresionar a los clientes asiáticos. Baselworld en breve Baselworld es la principal feria anual de la relojería y de la joyería a nivel mundial. Siempre se celebra a finales de marzo en Basilea. Pero este 2018, durante su edición 101ª, el salón atrajo a solo 650 expositores, la mitad de los que había en 2017. El evento recibió a unos 100 000 visitantes, incluidos varios cientos de periodistas de todo el mundo. Puede contactar al autor de este artículo en Twitter: @samueljaberg