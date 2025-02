Basque Culinary Center premia en Londres a una ‘startup’ que transforma legumbres en queso

3 minutos

Londres, 5 feb (EFE).- Una ‘startup’ que ha conseguido transformar legumbres en quesos y untables veganos resultó este jueves ganadora del programa internacional de emprendimiento del Basque Culinary Center (BCC), que está dirigido a empresas emergentes relacionadas con la tecnología gastronómica.

La compañía británica The Good Pulse presentó su propuesta enmarcada en el evento ‘Culinary Action! On the road’, que la entidad vasca organizó en la Escuela de Gestión del University College de Londres, con mesas redondas con profesionales y donde se pudo degustar la gastronomía vasca.

«Uno come con los ojos y un queso debe ser presentado de una manera apetecible», señaló a EFE el venezolano César Torres, director general de la empresa, ingeniero que dejó el próspero sector petrolero para dirigir The Good Pulse.

A través del cultivo «más sostenible del mundo», el de leguminosas como la lenteja amarilla, esta empresa elabora «harinas altamente funcionales» que pueden utilizarse en restaurantes para elaborar quesos y otros productos untables veganos.

«Nosotros somos científicos y expertos que sabemos cómo crear el ingrediente y el queso, pero no sabemos cómo servirlo, y tenemos una gran expectativa del BCC para que nos forme en la parte de gastronomía», aseveró Torres.

Según la compañía, sus productos tienen diez veces más proteínas, un 30 % menos de grasas, tres veces más fibra y un 70 % menos de sodio, lo que los convierte en más saludables y sostenibles.

La propuesta de The Good Pulse se impuso a las otras dos finalistas, la aplicación de reservas de restaurantes Snapseats y la compañía italiana Delita, de reparto de productos naturales a domicilio.

Gastronomía 360

Este año, el BCC busca empresas enfocadas en gastronomía 360º y tecnología alimentaria que propongan productos o servicios que impulsen la transformación de la cadena de valor en el sector, incluyendo chefs, gerentes, productores, distribuidores y comensales.

The Good Pulse tendrá la oportunidad de viajar a la sede del BCC en San Sebastián (España) para «conocer la universidad, sus profesores, laboratorios y llevar a cabo un proyecto de innovación», dijo a EFE Ander López, jefe de emprendimiento del BCC.

«Como universidad creemos que nuestro mayor valor es el conocimiento, los estudiantes y el centro tecnológico (…) y nosotros les damos -a las empresas- horas de innovación», explicó López.

También contará con la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación con el centro tecnológico en gastronomía durante 20 horas y obtendrán acceso al ecosistema de corporaciones, inversores y mentores del BCC.

Estas empresas y el BCC «trabajan por un futuro más delicioso, que es sostenible y además saludable», sostuvo a EFE Raquel Martín, responsable de alianzas del GOe Gastronomy Ecosystem, un ‘hub’ de innovación tecnológica en el ámbito gastronómico dentro del BCC.

Después de pasar por Copenhague, Rotterdam (Países Bajos), Tokio, Bahrein, Londres y Boston (EE.UU.), los finalistas de cada una de las ediciones internacionales de ‘On the road’ viajarán a San Sebastián para una última competición en la que se determinará el ganador. EFE

