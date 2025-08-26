Bayrou: Los diputados de Francia deberán elegir entre «el caos o la responsabilidad»

(Actualiza con declaraciones sobre posible impuesto a ricos)

París, 26 ago (EFE).- El primer ministro francés, François Bayrou, alertó este martes de que el 8 de septiembre, cuando se someta a una moción de confianza que tiene buenas probabilidades de perder, los diputados franceses se verán confrontados a optar por «el lado del caos o el de la consciencia y la responsabilidad».

«Este es el momento de la clarificación y la verdad, espero que (los diputados) que buscan la clarificación no se conviertan en los artesanos del caos. Por eso, en 13 días (los representantes de los franceses) van a elegir entre el lado del caos o el de la responsabilidad», manifestó Bayrou, en una intervención ante el principal sindicato francés, el CFDT.

Un día más tarde de haber sorprendido por proponer una moción de confianza que tiene muchas cartas de provocar la caída del gobierno que lidera, el primer ministro centrista insistió en que no cederá en el combate de la deuda del país y mantuvo la necesidad de su plan de ahorro para 2026, de 44.000 millones de euros, el mismo que critica la oposición en bloque.

Para reducir el alto déficit -que en 2025 se prevé que termine en el 5,4 % del PIB-, Bayrou intentó hacer un guiño a la izquierda moderada hablando de «un esfuerzo específico que se pedirá a los ingresos más elevados, en concreto los que optimizan su fiscalidad», una medida que incluiría en los Presupuestos de 2026 si supera la moción del 8 de septiembre.

«Las exenciones fiscales que disfrutan en primer lugar los hogares abastados y las grandes empresas serán suprimidos cuando constatemos que son injustos e inútiles», ahondó el jefe de Gobierno.

Ante la falta de mayoría absoluta que tienen en la Asamblea Nacional los partidos centristas y conservadores que apoyan a Bayrou, hay buenas probabilidades que el Ejecutivo caiga el próximo 8 de septiembre, sobre todo si los partidos de izquierda y la ultraderecha de Marine Le Pen cumplen con su promesa de votar contra la confianza.

El cese del Gobierno y el comienzo de una segunda crisis política -tras la de 2024, debido a las legislativas anticipadas decididas por el presidente Emmanuel Macron- es una hipótesis que los mercados se han tomado en serio, reflejados con una nueva caída en Bolsa y con el repunte de la prima que mide el riesgo financiero de Francia.

En caso de que Bayrou caiga, se tratará del segundo primer ministro cesado por una moción en la Asamblea en menos de un año, tras la de censura que se cobró a Michel Barnier en diciembre de 2024. EFE

