Bayrou advierte que el «mayor riesgo» de Francia es seguir «sin cambiar nada»

1 minuto

París, 8 sep (EFE).- El primer ministro francés, François Bayrou, advirtió este lunes de que el «mayor riesgo» de Francia es seguir «sin cambiar nada» y defendió su arriesgada decisión de someterse hoy a una moción de confianza, pese a que todo indica que perderá la votación.

En su discurso ante la Asamblea Nacional francesa, el centrista Bayrou comenzó justificando la convocatoria de la votación porque «quería» una «prueba de la verdad». «Algunos de ustedes, la mayoría, probablemente los más sensatos, pensaron que era irrazonable, que era un riesgo demasiado grande. Sin embargo, yo pienso exactamente lo contrario. El mayor riesgo era no correrlo, dejar que las cosas siguieran sin cambiar nada», subrayó.

Está previsto que los diputados voten la moción de confianza a última hora de la tarde y, salvo sorpresa mayúscula, será rechazada por amplía mayoría, al haber anunciado la oposición que votará en contra. EFE

