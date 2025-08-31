Bayrou afea propuestas de la oposición a 8 días de la moción que puede tumbar al Gobierno

5 minutos

Antonio Torres del Cerro

París, 31 ago (EFE).- El primer ministro francés, François Bayrou, redujo aún más sus probabilidades de salvar su Gobierno en la moción de confianza del 8 de septiembre al cerrar la puerta a las principales propuestas de los socialistas y la ultraderecha de Marine Le Pen, partidos clave en la estabilidad del Ejecutivo.

En una entrevista transmitida este domingo simultáneamente por cuatro canales de información, Bayrou afeó el proyecto alternativo a los Presupuestos de 2026 del Partido Socialista (PS), basado en las tasar a los altos patrimonios y las grandes empresas, y se mostró contrario al plan de Le Pen para bajar drásticamente la contribución francesa a la UE.

Las dos formaciones, no obstante, ya habían adelantado que votarían en contra de Bayrou el próximo 8 de septiembre.

«Tiendo la mano a todo el mundo, pero si estamos de acuerdo sobre el diagnóstico», insistió el todavía primer ministro, sobre el consenso político que juzga que tiene que haber acerca de la lucha contra el endeudamiento (114 % del PIB en Francia) como prioridad número uno.

El llamamiento a negociar bajo condiciones sucede cuando el jefe de Gobierno juega la que seguramente sea su última carta para salvar el puesto, pues recibe esta semana a los principales grupos parlamentarios -excepto a la izquierda radical y los ecologistas, que rechazaron la invitación-.

Bayrou buscará un improbable aval a su plan de ahorro de 2026, valorado en 44.000 millones y que incluye una congelación de ciertas prestaciones, recortes en programas sociales y, tal vez la medida más controvertida, la supresión de dos días festivos, medida esta última que el jefe de Gobierno dijo hoy estar dispuesta a revisar.

«Lo que propone el PS es acelerar los gastos. Estoy convencido de que ellos no han pensado mucho» en lo que han propuesto, comentó el mandatario centrista, quien se opuso a adoptar la llamada tasa Zucman por la que abogan los socialistas (gravamen del 2 % a los altos patrimonios de más de 100 millones de euros con la que Francia recaudaría al menos 15.000 millones).

Aunque se mostró favorable a una posible reducción, no se adhirió al corte drástico que Marine Le Pen quiere hacer en la contribución que Francia hace anualmente a la UE, la segunda más importante en el club comunitario.

«Es un gran riesgo si no la pagamos (…) Estoy de acuerdo con ella (Le Pen) si podemos reducirla, pero decir que no cumplimos con nuestros compromisos (europeos) eso tendrá consecuencias», adujo.

En una semana en la que la Bolsa de París derrapó más del 3 % y el riesgo soberano de Francia aumentó notablemente tras el anuncio de la moción de confianza el pasado lunes, Bayrou volvió a advertir del riesgo financiero que corre Francia y recordó que el Reino Unido tuvo en 2022 una crisis presupuestaria que forzó el cese de la entonces primera ministra Liz Truss.

«Puede llegar un momento en el que no encuentres prestamistas», alertó.

Asimismo, el primer ministro insistió en pedir el apoyo a su plan de ahorro a la generación de los ‘boomers’ (nacidos tras la Segunda Guerra mundial y hasta mediados de los 60 del siglo pasado).

«Lo que digo es que esa generación debería estar conmigo para reducir la deuda que pagarán los más jóvenes», abundó, matizando sus anteriores declaraciones en las que señalaba a los ‘boomers’ por su falta de solidaridad.

Bayrou consideró que una disolución de la Asamblea Nacional y convocatoria de legislativas anticipadas, una de las opciones que tiene el presidente Emmanuel Macron para salir del impasse político, no resolverá la actual fragmentación en el hemiciclo, lo que dificulta la gobernabilidad del país.

«Encontraremos las mismas divisiones, las mismas dificultades», aseguró.

Macron, de nuevo ante el abismo

En caso de que Bayrou caiga, Macron regresa al centro del juego político gracias a sus prerrogativas constitucionales. Podría convocar legislativas anticipadas o nombrar a otro primer ministro, que tendría la titánica tarea de desactivar la política de vetos mutuos para lograr el respaldo de la Asamblea.

Tanto la ultraderecha lepenista como el LFI han culpado al presidente francés del actual bloqueo y han pedido su dimisión.

Alegan que la crisis política comenzó con las legislativas anticipadas que él mismo convocó contra todas las expectativas en junio de 2024, tras los malos resultados del macronismo en las europeas.

Desde entonces, la Asamblea Nacional francesa más fragmentada que se recuerda ha dificultado la acción de los sucesivos gobiernos nombrados por el presidente. Tras solo tres meses en el cargo, la ultraderecha y la izquierda tumbaron en una moción de censura en diciembre de 2024 al conservador Michel Barnier como primer ministro. EFE

atc/rod