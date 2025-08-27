The Swiss voice in the world since 1935

Bayrou convoca el 1 de septiembre a la oposición para intentar que su gobierno sobreviva

París, 27 ago (EFE).- El primer ministro, François Bayrou, convocará el lunes 1 de septiembre a los líderes de los principales partidos franceses, entre ellos los de la oposición ultraderechista y de izquierdas, en un gesto interpretado como un intento de evitar la probable caída de su gobierno en la moción del 8 de septiembre.

Los medios franceses adelantaron que la idea de Bayrou es hablar de la necesidad de sanear las finanzas públicas con aquellos líderes partidarios y parlamentarios que acepten la invitación del primer ministro.

Bayrou se someterá el 8 de septiembre a una moción de confianza para buscar el respaldo parlamentario a su plan de austeridad de 44.000 millones de euros para 2026 que tiene como meta de reducir el déficit y la deuda del país.

Sin embargo, es bastante probable que pierda la votación y se vea abocado a la dimisión si la oposición en bloque cumple con su promesa de pronunciarse contra la confianza, abriendo así una nueva crisis política en la segunda economía de la zona euro.

La iniciativa de Bayrou sucede el mismo día que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidiese al Gobierno que se evite caer en «el catastrofismo».

«Francia es un país sólido con una solidez económica importante, pero tenemos que recuperar las riendas de nuestro destino», dijo Macron este miércoles en el Consejo de Ministros, según contó la portavoz gubernamental, Sophie Primas.

Este mensaje ha cobrado una resonancia particular después de que el ministro de Economía, Eric Lombard, tuviera que rectificar el martes por la tarde unas declaraciones que había hecho horas sobre una eventual intervención de Francia por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Es algo que queremos evitar, que tenemos que evitar, pero no voy a decir que el riesgo no existe», dijo. EFE

