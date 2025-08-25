Bayrou se someterá a un voto de confianza el 8 de septiembre por su plan de austeridad
París, 25 ago (EFE).- El primer ministro francés, François Bayrou, se someterá el próximo 8 septiembre al aval del Parlamento por su impopular plan de ahorro de 44.000 millones de euros en los presupuestos de 2026 con un voto de confianza antes de la primera gran protesta convocada para el día 10.
Si el primer ministro no superara el voto de confianza en la Asamblea Nacional – que va a adelantar a ese día sus sesiones que debían inicialmente reanudarse el 22 de septiembre- tendría que dimitir y se produciría una nueva crisis de Gobierno.
Bayrou, que compareció este lunes en una conferencia de prensa, insistió en que hace falta una «clarificación» sobre la situación presupuestaria y la forma de corregirla y el lugar para hacerlo es «el Parlamento» y no «en los desórdenes en las calles». EFE
