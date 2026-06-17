BBC recortará 550 puestos de radio y TV y 700 más de puestos de gestión

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Londres, 17 jun (EFE).- La radiotelevisión pública británica BBC, que en abril anunció un recorte del 10 % de empleos, precisó hoy que los afectados serán en primer lugar 550 empleados de las unidades de radio y televisión y otros 700 de puestos de gestión.

El nuevo director general, Matt Brittin, señaló en un correo a todo su personal que el objetivo de estos recortes es reducir el gasto de la cadena en 500 millones de libras (578 millones de euros) a lo largo de los próximos dos años.

Asimismo, se procederá a una «revisión de nuestra oferta de canales de televisión y radio» ahora que las audiencias migran cada vez más a modelos ‘on line’, con el fin de rebajar el gasto en programación en 80 millones de libras (92 millones de euros), aunque no precisó cuáles serán los programas afectados.

Brittin, nombrado hace tres meses y procedente del gigante tecnológico Google, explicó en su mensaje que la corporación «atraviesa tiempos muy inciertos» que van a requerir «decisiones difíciles», aunque las audiencias siguen «confiando en nosotros cada día para seguir estando informados y entretenidos».

La BBC atraviesa, como todas las televisiones tradicionales en el mundo entero, una pérdida de audiencia por los modelos de televisión a la carta, lo que se une a una pérdida de prestigio entre sectores de la derecha que la acusan de haberse escorado hacia la ideología «woke» o progresista.

La cadena, que cuenta con numerosos canales en distintas lenguas y de distintas temáticas, se financia con un canon que pagan la práctica totalidad de los hogares británicos que cuentan con un televisor y que actualmente está en 180 libras anuales (210 euros), lo que le permite mantener la independencia respecto a los gobiernos en el poder en Londres. EFE

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