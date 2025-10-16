BBVA afirma que avance en el sector servicios amortigua desaceleración en México

3 minutos

Ciudad de México, 15 oct (EFE).- Los servicios en México, en especial apoyo a negocios, los profesionales y esparcimiento, se consolidan como el motor más dinámico de la economía nacional en el segundo trimestre de 2025, ante la desaceleración generalizada, con un crecimiento anual acumulado de 0,4 %, afectada por la contracción industrial de -1,3 %, reveló este miércoles el banco BBVA México.

Según el más reciente reporte del banco español titulado ‘Situación Regional-Sectorial’, el avance de las actividades primarias (4,5 %) y terciarias (1,1 %) están actuando como “amortiguadores del ciclo”, ante un entorno económico nacional que combina «la incertidumbre arancelaria» con Estados Unidos, y “la reducción del gasto público en infraestructura y un entorno interno de inversión moderada”.

Para este ciclo, los sectores con mayor crecimiento fueron apoyo a negocios con un 14,1 %, seguidos de los profesionales (12,3 %), esparcimiento (10 %), agropecuario (4,5 %), salud (3,6 %), señaló BBVA.

Mientras que la imposición arancelaria por parte del vecino del norte, en el primer semestre de 2025, provocó la contracción de 2,1 % de la industria automotriz mexicana, que aporta 4,9 % del PIB total del país y también del manufacturero, que abona el 23,6 %.

“A pesar de este entorno adverso, el mercado interno mostró resiliencia: las ventas locales crecieron 3,8 % anual, con un aumento de 14,8 % en el crédito automotriz y mayor preferencia por vehículos híbridos y eléctricos, cuyas ventas subieron 38,5 %”, resaltó el reporte.

Aunque advirtió que los nuevos aranceles de entre 10 % y 50 % a importaciones desde Asia podrían «presionar la inflación y la compra de unidades a los segmentos de menor ingreso».

El reporte también destacó que el crédito empresarial tuvo una caída anual de 0,4 %, pese a la reducción de la tasa de referencia de 10 a 8 %, especialmente en manufactura, construcción e inmobiliario, y advirtió que la reactivación del mercado interno está sujeta a la “formalización y el impulso financiero”.

A ello, sumó que las exportaciones “disminuyeron 2,8 % en unidades y 3,8 % en valor, afectando principalmente los envíos hacia el mercado estadounidense, que concentra el 80 % de las ventas externas”.

Ante la incertidumbre externa, el bajo dinamismo manufacturero y el consumo cauteloso, BBVA sostuvo que las pequeñas y medianas empresas (mipymes) en México “son clave para sostener el mercado interno”, ya que representan 71,3% del empleo y 45,7 % del valor agregado en la economía.

Sobre ello, destacó el crecimiento de las Mipymes en los estados de Puebla (+23,5 %), Hidalgo (+20,9 %) y Estado de México (+20 %), mientras que la capital mexicana mostró un leve retroceso (-0,6 %), según cifras de 2018 a 2024.

El reporte alertó también que el panorama regional muestra una recuperación económica desigual, donde Guerrero (6,8 %) y Oaxaca (5,6%) repuntan el crecimiento, mientras que Tabasco (-4,3 %) y Campeche (3,2 %) enfrentan caídas.

Debido al impulso del turismo y los servicios empresariales, el norte y centro del país en estados como Ciudad de México (1,8 %), Zacatecas (1,6 %) y Baja California Sur (1,3 %) mantienen su resiliencia. EFE

abz/jmrg/jrh