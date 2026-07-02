BCE: Acelerar la transición a economía neutra en carbono ayudará a contener la inflación

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Lisboa, 2 jul (EFE).- La aceleración de la transición hacia una economía neutra en carbono es esencial para reducir la volatilidad de la inflación, reforzar la seguridad energética europea y proteger el crecimiento frente a las crisis geopolíticas y climáticas, destacó este jueves el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Frank Elderson durante el VII Congreso Mundial de Economistas Ambientales y de Recursos, celebrado en Portugal.

Elderson aseguró que la guerra en Oriente Medio y la crisis climática inciden en la elevada dependencia europea de los combustibles fósiles importados y defendió que avanzar hacia una economía descarbonizada permitirá reducir la exposición de la eurozona a futuras perturbaciones económicas.

El responsable del BCE recordó que las proyecciones del Eurosistema de junio rebajaron las previsiones de crecimiento para 2026 y 2027 y elevaron las de inflación respecto a marzo como consecuencia, entre otros factores, del conflicto en Oriente Medio.

Añadió que un agravamiento de la crisis energética podría elevar aún más la inflación y debilitar el crecimiento económico.

También advirtió de que el cambio climático está aumentando las presiones inflacionistas, especialmente a través de los alimentos.

Al respecto, citó estudios del BCE que estiman que la ola de calor del verano de 2025 pudo incrementar entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales los precios de los alimentos no elaborados en la eurozona y señaló que el reciente episodio de calor extremo registrado en Europa en las últimas dos semanas podría intensificar ese efecto.

España redujo un 40 % los precios mayoristas de la electricidad

Como contrapartida, defendió que la transición energética ya está aportando beneficios económicos. Destacó que las energías renovables son actualmente competitivas frente a los combustibles fósiles y puso como ejemplo que los precios mayoristas de la electricidad en España fueron alrededor de un 40 % inferiores en el primer semestre de 2024, gracias al mayor peso de estas tecnologías.

Elderson atribuyó la lentitud de la transición a cuatro grandes obstáculos: el insuficiente precio de las emisiones de carbono, la incertidumbre regulatoria, las dificultades para financiar inversiones verdes y la percepción de elevados costes iniciales.

En este contexto, defendió preservar el mercado europeo de emisiones, completar el mercado único, avanzar en la Unión de Ahorros e Inversiones y desarrollar una auténtica Unión Energética Europea para reforzar la competitividad, reducir la dependencia energética y favorecer la estabilidad de precios. EFE

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