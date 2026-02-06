BCE: las empresas observan que crecen mucho las importaciones de la eurozona de China

(Añade nuevos datos)

Fráncfort (Alemania), 6 feb (EFE).- Las empresas líderes de la zona euro observan que crecen mucho las importaciones de la eurozona de mercancías de China, mientras que las exportaciones se mantienen o contraen.

Este uno de los resultados de los contactos entre el personal del Banco Central Europeo (BCE) y 79 empresas líderes en la zona del euro entre el 5 y el 14 de enero, publicados este viernes.

La eurozona sufre de la desviación del comercio por aranceles de EEUU

Las empresas consideraron que «el comercio global muestra ser resistente a los aranceles de EEUU hasta ahora», pero el comercio de la zona del euro sufre de la desviación del comercio, lo que nubla un poco la perspectiva.

La industria naviera considera que el crecimiento en el comercio global no está afectado por el incremento de los aranceles de EEUU pero se han producido «cambios significativos en los flujos comerciales», añade el BCE.

En concreto, las empresas observan un fuerte crecimiento del comercio intraasiático y en las importaciones a la zona del euro, especialmente desde China, mientras las exportaciones de la eurozona se han mantenido planas o se han contraído los últimos meses.

Muchas empresas en el sector manufacturero dijeron que pierden cuota de mercado respecto a sus competidores chinos, tanto en la zona del euro, en China o en otros mercados.

Las empresas de la zona del euro pierden competitividad de costes desde la pandemia debido a los aumentos significativos en los costes laborales, de energía y reguladores.

La apreciación del euro exacerba la pérdida de competitividad

Esta pérdida de competitividad se ha exacerbado con la apreciación del euro, añade el BCE.

Por ello las empresas con las que el BCE mantiene contacto consideran que es importante «una estrategia industrial de la UE cohesiva» para responder a esta pérdida de competitividad a pesar de que esperan impulsos de los estímulos presupuestarios.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el jueves en rueda de prensa que va a enviar una carta a los líderes europeos con una lista de tareas que se deben realizar en la Unión Europea (UE),y en la cual figuran los eurobonos.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha invitado a los líderes de la UE a una reunión informal el 12 de febrero para discutir cómo fortalecer el mercado único, reducir las dependencias económicas e impulsar la competitividad europea en un contexto geoeconómico nuevo.

El antiguo presidente del BCE y del Consejo de Ministros de Italia Mario Draghi y el antiguo primer ministro italiano Enrico Letta participarán en la reunión, que se celebrará en el castillo de Alden Biesen (Bélgica).

El BCE va a entregar la lista de tareas a los líderes de la UE, así como a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y a Costa.

Algunos de los asuntos que están en la lista son la unión de ahorros e inversiones, el euro digital, el dinero tokenizado del banco central al por mayor, la profundización del mercado único de la UE y la simplificación de la legislación.

Los eurobonos como activo seguro en euros permanente son parte de la lista de reformas que el BCE va a entregar a los líderes europeos, dijo Lagarde.

Las principales empresas de la zona del euro consideran que el impacto del aumento de los aranceles de EEUU en 2025 ha sido igual o menor de lo que anticipaban.

Muchas de esas empresas distribuyeron sus mercancías con antelación en 2025 para evitar los aranceles de EEUU.

Además, se produjo una rápida reorientación del comercio global y el resto del mundo se ha integrado más.

Los importadores de EEUU han absorbido una parte significativa del impacto temerosos de reacciones del Gobierno estadounidense.

El auge de la inteligencia artificial y la resistencia del gasto del consumidor en EEUU, porque los hogares tienen ingresos más elevados, también han compensado el impacto de los aranceles.

Los fabricantes de maquinaria y equipos observan una mejora de los pedidos, especialmente de proyectos de electrificación, centros de datos, energía y defensa.

A ello contribuye el aumento del gasto público en infraestructura de Alemania, aunque este gasto comenzará a finales de 2026 o en 2027. EFE

