BCIE y UE destacan al biometano como opción para descarbonizar el transporte en Costa Rica

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San José, 5 may (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Unión Europea informaron este martes que estudios de viabilidad destacan al biometano como una oportunidad para descarbonizar el transporte pesado en Costa Rica.

La investigación realizada mediante cooperación técnica no reembolsable proveniente del Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático (FCC) revelan que Costa Rica cuenta con condiciones favorables para avanzar en el uso del biometano en camiones de carga pesada, como también en su comercialización mediante estaciones de abastecimiento.

«Esta oportunidad se sustenta en la disponibilidad de biomasa residual, la existencia de tecnologías maduras a nivel internacional y patrones logísticos que permitirían concentrar una adopción temprana en corredores estratégicos», explicó el BCIE en un comunicado de prensa.

Los estudios incluyeron la elaboración de una Hoja de Ruta Tecnológica 2025-2040 que posiciona al biometano (un gas renovable producido a partir del aprovechamiento de residuos orgánicos, agroindustriales y pecuarios) como una alternativa estratégica para un sector clave de la economía difícil de electrificar y altamente dependiente del diésel importado.

Los resultados también muestran que sustituir diésel por biometano podría generar beneficios como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, una mejor calidad del aire, y avances en economía circular mediante el aprovechamiento de residuos para producir energía limpia, contribuyendo a la descarbonización del sector transporte y fortaleciendo la seguridad energética.

La hoja de ruta plantea una visión para el despliegue progresivo del biometano, articulada en cuatro objetivos estratégicos y ocho ámbitos prioritarios que se traducen en 16 acciones concretas orientadas a habilitar producción, fortalecer el marco regulatorio, promover proyectos piloto, sincronizar infraestructura y demanda, y consolidar una gobernanza interinstitucional para el desarrollo del sector.

Según datos oficiales, el sector transporte es el que más contamina en Costa Rica, pues es el responsable del 37,6 % de las emisiones en el país.

El Plan de Descarbonización 2050 de Costa Rica establece metas como que en 2035 el 30 % de la flota de transporte público será cero emisiones, y que al 2050 el porcentaje subirá al 85 %. EFE

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