Beccacece: «La FIFA debería revisar la sanción a Moisés Caicedo»

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Madrid, 26 mar (EFE).- El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, dijo este jueves que la sanción de un partido de suspensión impuesta a su jugador Moisés Caicedo «debería revisarla» la FIFA.

«La sanción a Caicedo fue una tarjeta roja injusta (en las eliminatorias mundialistas sudamericanas ante Argentina), por lo que la FIFA deberá revisarla para saber si finalmente podemos contar con él», en el primer partido del próximo Mundial, señaló.

«Sería lógico que la sanción la cumpliera en las siguientes clasificatorias» y no en el Mundial, añadió.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) apeló la sanción, pero por el momento no ha recibido respuesta. EFE

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