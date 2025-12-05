Beccacece cree que Ecuador estará preparado para afrontar la exigencia del Grupo E

Guayaquil (Ecuador), 5 dic (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, afirmó este viernes que sus dirigidos estarán preparados para afrontar la exigencia del Grupo E del Mundial de 2026, que compartirá con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

«Es un grupo que nos va a exigir y que no se tenga duda que vamos a estar preparados para afrontar esa exigencia», señaló Beccacece en el canal ‘Teleamazonas’ de Quito.

Y añadió: el Grupo E «tiene a Alemania, como candidata para ganarlo; a Costa de Marfil, un equipo africano que sabemos la dificultad que ocasiona, y a Curazao, un debutante al mando de un técnico experimentado», como el neerlandés Dick Advocaat.

Beccacece, bajo cuya dirección Ecuador logró su quinta clasificación mundialista (2002, 2006, 2014 y 2022), en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas, dijo que para pasar la fase de grupos tienen «que estar unidos, creer, estar mentalizados».

«Me gusta este desafío, es una linda oportunidad para hacer historia», agregó.

Ecuador en el Mundial de 2026 busca superar los octavos de final que alcanzó en Alemania 2006, bajo el mando del colombiano Luis Fernando Suárez, pues en las demás ocasiones quedó eliminado en la fase de grupos. EFE

