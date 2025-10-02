Beccacece espera dos partidos exigentes para Ecuador contra México y Estados Unidos

Guayaquil (Ecuador), 2 oct (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, afirmó este jueves que la Tri se enfrentará a dos selecciones muy fuertes en los amistosos de octubre, contra Estados Unidos y a México con la convicción de ganar y acumular buenas sensaciones con miras al Mundial de 2026.

«Queremos ver a Ecuador lo más arriba posible. Vamos a dar lo mejor con este grupo de trabajo para que Ecuador pueda hacer su mejor Mundial de la historia y estos amistosos son tan valiosos como los de la clasificación al Mundial de 2026», expresó el seleccionador en una rueda de prensa ofrecida en Quito.

También dijo que no se debe tratar de quedarse con lo hasta ahora conseguido, sino dar siempre un pasito más, por más que «el camino hasta acá recorrido, nos dejó una información muy precisa, muy certera, que nos tiene muy satisfechos y optimistas».

«Estos son los momentos donde Ecuador tiene que disfrutar, no preocuparse, confiar en el grupo de trabajo, en lo que han conseguido sus jugadores, confiar en lo que ellos han conseguido con números muy importantes, y será con ellos que se deberá continuar», indicó.

Beccacece aseguró que percibe todo el tiempo afecto, cariño y admiración de la gente de Ecuador.

«Yo me nutro más de la calle que de las redes sociales, donde se manipula, porque hay muchos intereses. Si un país estaría disconforme con el trabajo, no llenaría los estadios cuando juega su selección y Ecuador llena los estadios de Quito y Guayaquil», comentó el argentino.

El seleccionador indicó que con su equipo de trabajo y con los jugadores se irán reuniendo desde este viernes en Austin y que el domingo siguiente viajarán a Guadalajara para jugar el martes de la otra contra México.

Descartó la convocatoria del portero David Cabezas, por inconvenientes con El Nacional, donde ha dejado de entrenarse al haber recibido presuntas amenazas relacionadas al parecer con un escándalo de amaño de partidos por apuestas deportivas.

«Consideramos que en este momento es mejor que resuelva su situación, que esté tranquilo, fue víctima de un error y cuando vuelva a competir, pueda volver a ser una opción», dijo el preparador.

Beccacece aseguró que, desde que asumió la dirección técnica de Ecuador, llegó a contar con un universo de unos 90 jugadores, por lo que está tranquilo en contar con varias opciones cuando se registren ausencias forzadas en cada convocatoria.

Con relación al déficit de goles de los últimos partidos, dijo que la Tri tiene a Enner Valencia, unos de los goleadores de las eliminatorias sudamericanas, pero admitió que sufren cuando ‘Superman’ no está en la cancha.

«A lo mejor no hemos tenido un alto promedio de gol, no contamos con tantos delanteros, pero con lo que tengo me las arreglo, porque con ellos hemos logrado resultados importantes», apuntó.

El seleccionador insistió en que se debe «apoyar a los jugadores que están acá», con los que se ha logrado la quinta clasificación en la historia de Ecuador para una Copa del Mundo, «con números importantes, con los que se le ganó al campeón del mundo, Argentina, se empató en Paraguay, también se ganó en Colombia y se sacó otros puntos importantes».

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para seguir observando a nuevos jugadores. «Nos mantenemos pendientes de todos, vamos a los diferentes torneos, vamos tomando decisiones que nos han dado resultados, como con el portero Gonzalo Valle y otros jugadores que han sido incluidos en nuestro trabajo», concluyó. EFE

