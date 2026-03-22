Beccacece sustituye por lesión a Leonardo Campana por Elías Legendre, del Rennes

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Madrid, 22 mar (EFE).- Elías Legendre, el delantero ecuatoriano de 17 años que milita en el Rennes francés, ha sido convocado por el técnico Sebastián Beccacece para el amistoso que disputará La Tri contra Marruecos, el próximo viernes 27 en el estadio Metropolitano de Madrid.

Legendre, que llegó a jugar un par de partidos con la selección sub-17 francesa, destacó en el pasado Sudamericano sub-17 con la selección ecuatoriana. Llega a la absoluta en sustitución de Leonardo Campana, que se lesionó durante el partido de la MLS que disputó con el New England Revolution frente a St. Louis.

Campana ingresó en la cancha en el minuto 59 y apenas duró 18 minutos sobre el terreno de juego, que abandonó entre lágrimas. La Federación Ecuatoriana Fútbol (FEF) informó de que el atacante sufre una lesión en los isquiotibiales.

Ecuador se concentra desde este domingo en Madrid para sus dos partidos amistosos de la Fecha FIFA de marzo.

Jugará el viernes 27 en el Metropolitano contra Marruecos, que estrena técnico, Mohamed Ouahbi, y condición de campeona de África, después de que la Comisión de Apelación de la Confederación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) desposeyese del título a Senegal, que se impuso por 1-0 en la prórroga de la final, por ‘incomparecencia’, por el amago de retirada que hicieron sus jugadores al señalarles un penalti en contra en el último minuto.

Tras el partido contra Marruecos, la selección ecuatoriana se enfrentará a Países Bajos en Eindhoven, el martes 31 de marzo.

Para ambos partidos, el técnico argentino Sebastián Beccacece ha hecho una amplia convocatoria con 34 jugadores, que se juntarán en Madrid. De momento, ya han llegado a la capital de España Jordy Alcívar, John Mercado, Hernán Galíndez, Jackson Porozo, Jordy Caicedo y Leo Realpe. EFE

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