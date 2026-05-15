Becerra, candidato líder a Gobernación de California, dice que sabe cómo lidiar con Trump

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Ana Milena Varón

Los Ángeles, 15 may (EFE).- Xavier Becerra, el exsecretario de Salud de EE.UU y líder en las encuestas a la Gobernación de California, dice a EFE que sabe muy bien cómo lidiar con el presidente estadounidense, Donald Trump, al que define como un hombre al que le gusta pelear, pero que se sienta a mediar cuando va perdiendo.

Trump ha mantenido un pulso con California, el estado más poblado y el mayor bastión demócrata de EE.UU., desencadenando batallas legales y políticas durante sus dos mandatos, por lo que los candidatos demócratas a suceder al gobernador Gavin Newsom también compiten por determinar con qué agresividad deben oponerse al mandatario.

Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, asegura en una entrevista con EFE que, de ser gobernador, su táctica será muy parecida a cuando ejerció como fiscal de California (2017-2021) y enfrentó a Trump en su primer gobierno (2017-2021), al que demandó más de cien veces, alzándose con múltiples triunfos.

El demócrata, quien sería el primer latino en ocupar la Gobernación de California desde 1875, considera que a Trump «le gusta pelear sin seguir las normas» y ese debe ser el punto de partida en la táctica para contrarrestar las medidas que afectan al estado y sus residentes.

«Hay que saber cómo luchar cuando el presidente trata de violar la ley y dañar a las familias californianas», señala, para después recordar que esta semana el Gobierno Trump ha retenido 1.300 millones de dólares en reembolsos del programa de salud pública a California por supuestamente no combatir el fraude.

El Estado Dorado también fue el laboratorio de Trump para las masivas redadas migratorias y la toma de control de la Guardia Nacional, entre otros ataques, que Becerra ha prometido repeler siguiendo los pasos de Newsom.

Pero el candidato, quien fue secretario de Salud y Servicios Humanos en el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), también es consciente de que para California es necesario mantener una sana relación con el Gobierno federal.

«No es solo tener un combate de lucha libre, es también saber cómo liderar… Y creo que Donald Trump entiende que cuando uno lo puede vencer, es preferible llegar a acuerdos», subraya Becerra citando su experiencia.

Sin pastillas mágicas

La contienda por las primarias del próximo 2 de junio en las que se eligen a los dos aspirantes con mayor votación, sin importar a qué partido pertenecen, se ha visto impactada por el descontento de los electores ante el alza de los precios, en especial de la gasolina, que se ha situado en un promedio de 6,15 dólares el galón en California, casi dos dólares por encima del promedio nacional, según datos de la asociación automovilística AAA.

Becerra, quien lidera la contienda con un 19 % de intención de voto, según un sondeo revelado esta semana por Emerson College Polling, dice que aunque como gobernador puede tomar medidas para tratar de estabilizar los precios, la responsabilidad recae en el Ejecutivo federal.

«Trump es el peor jugador y nos está haciendo perder. Él está causando la inflación y que los precios suban, la guerra con Irán debe terminar y ese dinero se debe invertir en los estados», indica.

También responsabiliza al Congreso de EE.UU., dominado por los republicanos, de no contener al presidente en el conflicto en Medio Oriente y la imposición de aranceles.

El candidato, situado por delante del republicano Steve Hilton y del multimillonario demócrata Tom Steyer, con un 17 % cada uno, reconoce el hartazgo de los votantes, pero advierte que «no se tiene una pastilla mágica para rebajar los precios» y solucionar de tajo temas como el acceso a salud, vivienda asequible y energía limpia, entre otros.

Sin embargo, se ha comprometido a «trabajar arduamente» para desarrollar soluciones permanentes en estos temas y que los californianos logren beneficiarse de que el estado sea la cuarta economía del mundo.

Despide la entrevista invitando a los votantes a participar en las primarias: «Esta es una elección importante, y por primera vez California puede tener un gobernador que viene del pueblo, de raíces latinas e inmigrantes, y que luchará por cumplir el sueño de las familias trabajadoras». EFE

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