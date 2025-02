Beck reemplaza a The Black Keys como cabeza de cartel de Festival Estéreo Picnic de Bogotá

Bogotá, 28 feb (EFE).- El cantante estadounidense Beck reemplazará a sus compatriotas The Black Keys como cabeza de cartel del Festival Estéreo Picnic, que se celebrará del 27 al 30 de marzo próximos en Bogotá, informaron este viernes los organizadores.

«Debido a complicaciones de salud dentro de la familia, la banda The Black Keys cancela su gira por Latinoamérica, incluyendo su fecha en el Festival Estéreo Picnic 2025. La banda entiende que sus fans en el continente comprenden la prioridad que significa la familia», expresaron los organizadores en un comunicado.

Por esa razón, Beck será el artista principal del tercer día del festival, el sábado 29 de marzo, y se presentará así por primera vez en Colombia.

«Con once discos de estudio; ocho premios Grammy, incluyendo un disco del año por el mítico Morning Phase (2015); hits como ‘Loser’, ‘E-Pro’, ‘Gamma Ray’, Everybody’s gotta learn sometime’ (…) Beck llega a ‘Un mundo distinto’ para regalarnos una noche de himnos contemporáneos», agregó la información.

Los estadounidenses Olivia Rodrigo y Justin Timberlake y el canadiense Shawn Mendes son los cabeza de cartel del FEP, que este año tendrá la edición más pop de su historia.

Rodrigo, de 21 años, es uno de los fenómenos del pop actuales más escuchados, mientras que Timberlake es una de las estrellas de la música más reconocibles de las últimas décadas que alcanzó el estrellato junto a la banda NSYNC.

El grupo australiano de dance alternativo Rüfüs du Sol, la cantante y guitarrista Alanis Morissette, la banda de metal progresivo Tool y el dúo de música electrónica Justice completan los grandes nombres de esta nueva edición de uno de los festivales de música más importantes de Colombia.

Incubus, Benson Boone, Foster The People, Empire of the Sun, Zedd, Mon Laferte, Parcels, Danny Ocean y Tate McRae también deleitarán al público colombiano junto a otros artistas de renombre en la región como Nathy Peluso y la banda LosPetitFellas. EFE

