Belén Aquino anota dos goles y otorga el triunfo a Uruguay

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 4 mar (EFE).- La atacante Belén Aquino anotó este miércoles un doblete para el triunfo por 3-2 de Uruguay sobre Ecuador en el primero de los dos amistosos pactados entre ambas selecciones en la capital ecuatoriana, como preparación para la reanudación de la Liga de Naciones Femenina el próximo mes de abril.

Si bien Esperanza Pizarro abrió el marcador para Uruguay al minuto 3, Aquino amplió la ventaja con goles a los 38 y 87 minutos, mientras que la ecuatoriana Nayely Bolaños descontó con un doblete, a los 7 y 51 minutos.

El primer tiempo resultó favorable para el cuadro dirigido por Ariel Longo, que generó tres claras ocasiones de gol y logró marcar en dos de ellas, mientras que Pizarro también estrelló un remate en el travesaño.

Ecuador buscó asumir el control del juego desde el inicio del partido, pero Uruguay supo aprovechar un error defensivo de las locales para abrir el marcador y la calidad técnica de Aquino para ampliar la ventaja con un hermoso tanto.

Tras el gol inicial de Pizarro, Ecuador logró el descuento mediante un penalti transformado en gol por la delantera Bolaños, quien en el inicio del segundo tiempo firmó su segunda anotación tras una gran habilitación de Doménica Arboleda, que había ingresado en reemplazo de Jessy Caicedo.

La selección ecuatoriana disputó gran parte del segundo tiempo sin Kerly Real, que se lesionó después de que el técnico local, Eduardo Moscoso, hubiese realizado los cinco cambios acordados para el amistoso correspondiente a la doble fecha FIFA.

Uruguay encontró finalmente el gol del triunfo en el minuto 87, cuando Aquino selló su doblete.

Ambas selecciones volverán a enfrentarse el próximo sábado en Quito. Posteriormente reaparecerán el 10 de abril por la quinta jornada de la Liga de Naciones femenina, que otorgará cuatro cupos para el Mundial de Brasil 2027.

Ecuador, que ocupa el quinto puesto con 5 puntos, visitará a Paraguay, mientras Uruguay, en el octavo lugar con 2 unidades, visitará a Perú. EFE

