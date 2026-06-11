Belfast trata de arreglar contra reloj los estragos de dos días de protestas en sus calles

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Belfast (Reino Unido), 11 jun (EFE).- Los vecinos de Belfast trataban este jueves de arreglar contra reloj los estragos que persisten en las calles y viviendas de la capital norirlandesa tras dos jornadas consecutivas de protestas antiinmigración a raíz de un acuchillamiento cometido por un refugiado sudanés.

Las calles de los barrios unionistas al este de la ciudad, cerca de los astilleros en los que se construyó el Titanic, se han convertido en los últimos días en el epicentro de la violencia, después de que un vecino, Stephen Ogilvie, fuese acuchillado por el sudanés Hadi Alodid, de 30 años, la noche del pasado lunes.

En la avenida principal de Newtownards y las calles perpendiculares de Lendrik y McMaster Street, donde todavía quedan restos de varios coches quemados y marcas en el asfalto, un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Belfast revisaba los sistemas de gas de la zona en busca de posibles daños y escapes generados por los disturbios, horas antes de una previsible tercera noche de protestas.

Muchas de las fachadas de las viviendas siguen parcialmente calcinadas. En una de las casas están reparando la puerta, que había sido destrozada. En el domicilio contiguo, las ventanas y las puertas continúan tapiadas con tablones de madera.

Aunque la Policía norirlandesa (PSNI, en sus siglas en inglés) ha anunciado que reforzará el dispositivo de agentes para esta noche, incluso con efectivos desplegados de otras partes del Reino Unido, a primera hora de la tarde no había apenas presencia policial, aunque en las calles de Belfast se respira una calma tensa.

La pasada noche de disturbios en la capital norirlandesa, la segunda consecutiva, se saldó con doce policías heridos y 16 detenciones, según informó este jueves el ministro británico para la provincia de Irlanda del Norte, el laborista Hilary Benn.

Los agentes antidisturbios se vieron obligados anoche a utilizar cañones de agua en Glengormley, a unos 13 kilómetros al noroeste de Belfast, para contener a los alborotadores, que lanzaron de forma continua todo tipo de objetos contra las fuerzas del orden, mientras que fue incendiado un vehículo del Departamento de Infraestructura.

Los jóvenes violentos, casi todos vestidos de negro y con el rostro tapado para no ser identificados, también incendiaron algunos contenedores de basura en la capital norirlandesa.

La PSNI advirtió este martes de que se estaban compartiendo en internet una especie de «listas negras» con datos de contacto y direcciones postales de viviendas en Belfast, alentando a convertirlas en blanco de ataques. EFE

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